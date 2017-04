V Osnovni šoli Dolenjske Toplice začetek odpravljanja težav z radonom

Radon (Foto: Thinkstock)

V Osnovni šoli Dolenjske Toplice, kjer so maja lani izmerili prisotnost škodljivega radona nad dovoljeno mejo, bodo konec tedna začeli sanacijska dela.

Po načrtu sanacije, ki ga je izdelal ljubljanski Zavod za gradbeništvo, naj bi problem z radonom rešili dokaj nezahtevno, s t. i. podvrtavanjem pod tlaki v pritličju šolske stavbe in ustvarjanjem podtlaka v izpušnih vrtinah. Ta bo povzročil njihovo samodejno prezračevanje in s tem odvajanje tega zdravju škodljivega plina.



Vrtati nameravajo predvsem v popoldanskem času, ko v šoli ni pouka. Če se bo prvi poseg pokazal kot uspešen, bodo z omenjenim postopkom nadaljevali in po tem opravili še potrebne meritve, ki bodo predvidoma do konca meseca pokazale, kako uspešni so bili.



Sicer pa je obseg celotnega posega odvisen od tega, na kako kakovosten izvirni stavbni tlak bodo naleteli. Če bo ta neustrezne kakovosti, ga bodo morali namreč zamenjati, kar bo omenjeni sanacijski ukrep nekoliko podaljšalo.



Ravnateljica Osnovne šole Dolenjske Toplice Maja Bobnar je povedala, da težavo za zdaj odpravljajo z rednim prezračevanjem, sicer pa so se s prisotnostjo omenjenega radioaktivnega plina v šestih pritličnih šolskih prostorih in v prostorih otroškega vrtca srečevali že pred zadnjo, pred dobrima dvema letoma izvedeno energetsko stavbno prenovo.



Šola je kupila prenosni merilec radona, s katerim so njegovo prisotnost izmerili še v drugih šolskih prostorih in ugotovili, da njegove tamkajšnje vrednosti ne presegajo dovoljene meje.