Pahor pekel piškote za otroke, ki bodo božične praznike preživeli brez staršev, v domovih ali zavodih

Premier Miro Cerar je v božični poslanici, v kateri je zaželel vesele in doživete praznike, državljane pozval, da v prazničnem času ne pozabijo na tiste, ki so osamljeni, bolni in potrebujejo našo pomoč. "Prepogosto hitimo mimo tistih, ki naše sočutje najbolj potrebujejo. Bodimo preprosto ljudje, prisluhnimo si, pomagajmo si," je svetoval.

V videu nagovoru pred božičem je še zaželel, da bi prihajajoče praznične dni državljani in državljanke izkoristili za tiste, ki jih imajo najraje, seveda pa tudi za druge bližnje. Spomnil je, da je čas najbolj dragoceno darilo, ki ga lahko podarimo drug drugemu.

"Vzemimo si čas zase in za ljudi okoli nas, posvetimo se drug drugemu. Dovolimo, da v naše misli in srca vstopita mir in radost," je dejal Cerar.

Premier dr. Cerar: "Ne pozabimo, da je #čas najbolj dragoceno darilo, ki ga lahko podarimo drug drugemu." #božič pic.twitter.com/FBj4Ukg74x — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) December 24, 2016

Božič je čas, ki ga preživljamo v zavetju družine in prijateljev, čas čarobnih luči in občutkov, čas toplih stiskov rok in čas obdarovanja, je dejal. Ob božiču se po Cerarjevih besedah tema spet začne umikati svetlobi in v srcih se budijo nova upanja.

Kot je dejal, božič simbolizira novo spočetje, novo življenje in dodal, da je za verujoče to globoka verska izkušnja, za ostale pa predvsem doživetje povezanosti s svojimi bližnjimi.

Posebej je spomnil tudi na najmlajše, za katere upa, da se jim bodo uresničile želje, ki jih v obliki pisem pošiljajo dobrim zimskim možem.

Dobre želje je Cerar namenil tudi Slovencem zunaj meja Slovenije ter slovenskim vojakom in policistom na delu v tujini.

Božič je čas, ko se zbere vsa družina. (Foto: Thinkstock)

Pahor znova mesil piškote

Predsednik republike Borut Pahor je danes že tradicionalno, četrti božič zapored, z mladostniki Varstveno-delovnega centra Ljubljana, Centra za delo, usposabljanje in varstvo (CUDV) Draga, pekel pecivo za otroke, ki bodo božične praznike preživeli brez staršev, v domovih ali zavodih.

Kot so zapisali v predsednikovem uradu, je druženje potekalo v sproščenem vzdušju. Skupaj so ob spremljavi harmonike, na katero je zaigral eden od varovancev, zapeli pesem Na božično noč, nato pa voščili enemu od fantov, ki danes praznuje 21. rojstni dan. Predsednik Pahor mu je kot majhno pozornost izročil kipec steklenega jabolka in dejal, da s svojim osebnim zgledom predstavlja navdih za druge. Ob koncu druženja je vsem zaželel miren božič in srečno novo leto.

Pahor je nato obiskal Materinski dom Ljubljana, kjer je pripravljeno božično pecivo izročil mamicam in otrokom, ki bodo letošnji božič preživeli tam. Kot je dejal, bi jim rad prenesel tudi košček veselja, ki ga je doživel ob druženju z varovanci CUDV Draga. Vse mamice in najmlajše državljančke pa je ob tej priložnosti povabil na obisk v predsedniško palačo, so navedli v sporočilu za javnost.

Po cerkvah polnočnice

Na predvečer božiča, ko kristjani praznujejo rojstvo Jezusa Kristusa, bodo po cerkvah potekale polnočnice, mnogi pa bodo še pred tem v družinskem krogu postavili jaslice in božično drevesce. V ljubljanski stolnici bo mašo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v mariborski pa nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Evangeličanski škof Geza Filo bo božično bogoslužje opravil popoldne v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani.

V svetu bo ena od osrednjih polnočnic potekala v vatikanski baziliki svetega Petra, ki jo bo ob 21.30 daroval papež Frančišek. Papež je sicer pred kratkim pozval k premisleku o resničnem pomenu božiča. Vernike je pozval, naj ga skušajo pričakati v miru, pri tem pa naj si skušajo predstavljati takratno dogajanje v Betlehemu.

Več tisoč kristjanov z vsega sveta se je danes zbralo v Betlehemu, kjer bodo obeležili rojstvo Jezusa. Z zvonjenjem zvonov se je pod vodstvom jeruzalemskega latinskega patriarha Pierbattista Pizzaballe že začela tradicionalna božična procesija od Jeruzalema do Betlehema, kasneje pa bo Pizzaballa daroval tudi polnočnico.

Pizzaballa bo polnočnico daroval v cerkvi svete Katarine, ki stoji v bližini bazilike Jezusovega rojstva, kjer so običajno darovali polnočno mašo, a jo letos prenavljajo.

Sveto deželo naj bi v decembru obiskalo okoli 120.000 turistov, polovica od teh je kristjanov, kaže statistika izraelskega ministrstva za turizem.

V božični poslanici je sicer Pizzaballa ta teden opozoril na tragedije v Siriji, Egiptu in Iraku ter dodal, da za njihovo zaustavitev besede niso dovolj: "Moramo se boriti proti revščini in nepravičnosti."

Prav tako je spregovoril o "stalnih ovirah za mir v Izraelu in Palestini" ter pohvalil delo papeža Frančiška.

Kristjani, ki jih je bilo včasih v Sveti deželi precej več, danes predstavljajo okoli dva odstotka prebivalcev v Izraelu in na Zahodnem bregu ter 0,1 odstotka na območju Gaze.

Božič je eden izmed največjih krščanskih praznikov. Kristjani namreč verjamejo, da se je z Jezusovim rojstvom božji sin učlovečil in se dokončno zavzel za svet in človeka. Na rojstvo se pripravljajo v tihem pričakovanju z molitvijo in v krogu družine. Mnogi pri tem postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce.

Katoličani in evangeličani božič obhajajo 25. decembra, pravoslavni pa zaradi uporabe drugačnega koledarja 7. januarja.