V pričakovanju izreka sodbe nekdanjim vodilnim v Mipu

Sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča Jasmina Javornik bo danes izrekla sodbo v sojenju nekdanjim vodilnim v Mipu.

Obtožnica nekdanjega vodilnega v Mipu Vojteha Volka bremeni kaznivega dejanja zlorabe položaja in preslepitve bank pri pridobitvi posojila, zanj pa je tožilka predlagala sedem let zapora.

Martin Kovač in Marko Volk (Foto: POP TV)

Preslepitve bank sta obtožena tudi nekdanji vodja Pomurke Martin Kovač in nekdanji direktor Mipa Marko Volk – zanju je tožilka Mateja Gončin predlagala triletno zaporno kazen. Za vse tri je predlagala tudi stransko denarno kazen in večletno prepoved opravljanja vodstvenih funkcij, medtem ko so njihovi odvetniki zahtevali oprostilno sodbo.

Gončinova sicer Vojtehu Volku očita, da je zlorabil položaj, ko naj bi prek svojega srbskega podjetja Kolbis svojemu italijanskemu podjetju Eurovit nezakonito pridobil 315.000 evrov premoženjske koristi.

Poleg tega pa vsem trem očita, da so namenoma preslepili pet bank in jih oškodovali za približno šest milijonov evrov. Bankam naj bi posredovali prirejene bilance, da so dobili nova posojila, podjetje pa je šlo kljub temu leta 2009 v stečaj.

Vsi trije obtoženi so tekom sojenja, ki se je začelo spomladi 2015, večkrat zavrnili tožilkine očitke, proti njim pa v Slovenije tečejo še trije postopki.

Ovadbe zoper omenjeno trojico so leta 2010 podali novogoriški kriminalisti, ki so eno leto preiskovali stečaj družbe. Preiskavo so začeli na podlagi več kazenskih ovadb proti več fizičnim in pravnim osebam, prvo pa je marca 2009 podala SID banka.