V Radovljico prihaja najbolj čokoladni dogodek

Degustacije čokoladnih dobrot bodo tudi letos potekale preko degustacijskih kuponov, s katerimi boste lahko okušali odlične čokoladne dobrote. Prvič letos v parku lahko obiščete Čoko bio kotiček, tudi s čokolado za alergike in diabetike.

Letos vam Radol'ca s čokoladnim festivalom prinaša kar nekaj novosti. Na Vurnikovem trgu se boste v šotoru Čokolandija lahko preizkusili v čokoladni ruleti, si ogledali čokoladne skulpture in čokoladne slike, Tovarno čokolade od zrna do tablice ter uživali v kulinaričnih šovih. Letos se bodo v nedeljo spet predstavili Trije chefi, Bine Volčič, Igor Jagodic in Uroš Štefelin, ki bodo zagotovo zakuhali kaj dobrega.

Dodatno smo popestrili program festivala za otroke, ki se bodo sicer tudi letos lahko zabavali v čokoladnih in plesnih delavnicah v šotoru Živ žav in z raznovrstnimi aktivnostmi v parku: prvič postavljamo lokostrelski kotiček v parku in čokoladno dirko s skiroji na parkirišču pred mestom.

Lepotilni šotor pred grajskim dvorom je še ena letošnja novost. V njem bomo poskrbeli za čokoladno masažo rok, čokoladne frizure, nohte in ličenje.

Dogajanje bomo tudi letos popestrili s koncerti, plesnimi in čarovniškimi predstavami, nastopi pihalnih orkestrov, pa še z uličnimi predstavami in z učnimi uricami za vaše pasje prijatelje.

Za glasbo bodo letos poskrbeli zasedba Kranjci, ansambel Veseli Begunjčani, skupina Manouche, zasedbi Ikebana in Help! A Beatles Tribute band, za ulično zabavo pa umetniški skupini Čupakabra in Teater Cizamo.

Festival čokolade bo potekal v petek, 21. aprila od 15h do 20h, v soboto od 9h do 20h in nedeljo od 9h do 19h. Lepo vabljeni na čokoladno razvajanje v Radovljico, kamor lahko pridete tudi z eno od rednih linij vlaka ali pa se v nedeljo pridružite vožnji z muzejskim vlakom.

Za še več informacij o programu in poteku dogodka obiščite spletno stran festivala čokolade ali nas poiščite na družabnih omrežjih, kjer bodo, tako kot tudi na samem festivalu, potekale nagradne igre, s katerimi lahko osvojite katero od čokoladnih ali drugih pristno sladkih nagrad.

