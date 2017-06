V rekordno turistično sezono s pomanjkanjem delavcev. Ti zaradi neurejnih pogojev na delo raje v tujino

Čeprav je turizem med najbolj perspektivnimi panogami, so delavci gostinstva in turizma med najslabše plačanimi, poleg tega oddelajo veliko število nadur, kar vodi v pomanjkanje delovne sile. Zato v sindikatu gostinstva in turizma poudarjajo, da je treba dvigniti plače, pošteno plačati presežne ure in tudi urediti delovni čas.

Kuharji, natakarji, receptorji in drugi nepogrešljivi delavci v gostinstvu in turizmu so med najslabše plačanimi poklici v najbolj perspektivni panogi slovenskega gospodarstva. (Foto: Thinkstock)

Letošnja turistična sezona bi naj bila po nekaterih predvidevanjih sicer rekordna. Glavna težava pa ostajajo kadri v gostinstvu, poroča Delo. Gostinske delavce je namreč vse težje dobiti. Domači raje delajo v tujini, k nam pa prihajajo sezonski delavci z juga, poročajo.

Kot je izpostavil direktor Postojne jame Marjan Batagelj v gostinstvu namreč že od lani dihajo ne škrge. Po njegovem mnenju mnogi gostinci letošnje sezone kadrovsko ne bodo zmogli. "Če bomo hoteli izboljšati razmere v turizmu, bo treba popraviti plače, delovne pogoje ...," je za Delo dejal Batagelj.

Plače v marsikaterem podjetju ne zagotavljajo več socialne varnosti

Podobno je na novinarski konferenci pred začetkom turistične sezone, ki je sovpadala s tradicionalnim srečanjem članov sindikata, v Ankaranu poudarila tudi generalna sekretarka sindikata Karmen Leban. V kolektivni pogodbi dejavnosti, ki se izteče v letošnjem letu, naj bi bilo po njenih podatkih sicer ohranjenih več pravic, od minulega dela in prevoza na delo do nekaterih dodatkov za neugoden delovni čas, čas in regres za malico ter regres za letni dopust.

"Žal pa nismo uspeli zadržati padanja plač," je ugotavljala Lebanova in dodala, da te v marsikaterem podjetju ne zagotavljajo več socialne varnosti zaposlenih. Kot še poroča Dela, Lebnova izpostavlja, da se v gostinstvu denimo plače niso povečale že pet let. in ne izražajo dejanskega dela in doseženih rezultatov. Tako so kuharji, natakarji, receptorji in drugi nepogrešljivi delavci v gostinstvu in turizmu "med najslabše plačanimi poklici v najbolj perspektivni panogi slovenskega gospodarstva".

Glavna težava letošnje, rekordne turistične sezone, so kadri v gostinstvu.

Delajo čez svoje zmogljivosti in brez počitka

Povprečna plača v panogi tako znaša 1.118 evrov bruto oziroma 770 neto, in to ob povprečno 210 oddelanih urah mesečno. K temu je treba prišteti še skoraj 500.000 evidentiranih presežnih ur, ki so se nabrale do zdaj, torej še pred začetkom glavnem turistične sezone. Obenem se v panogi soočajo s katastrofalnim pomanjkanjem delovne sile, je navedla Lebanova.

Kot primer pomanjkanja delavcev in posledične preobremenjenosti je predsednica sindikata Term Maribor Irena Žibert navedla, da so v prvih petih mesecih letos zabeležili več kot 11.600 presežnih ur, pa se sezona sploh še ni začela.

Rešitev, s katero privabiti mlade, da se bodo odločali za poklice v gostinstvu in turizmu, Lebanova vidi v preprostem receptu: "Treba je bistveno povečati plače, pošteno plačati vse presežne ure in urediti delovni čas."

Poziv delodajalcem, naj nagrajujejo kader

Prihodnji teden se bodo začela pogajanja o regresu za letni dopust, pri čemer v sindikatu glede na uspešne rezultate v panogi pričakujejo, da bodo delodajalci preučili in sprejeli njihov predlog o izplačilu vsaj 1.000 evrov regresa, je pojasnila sekretarka sindikata za območje Štajerske Breda Črnčec. Primorska sindikalistka Irena Valenti pa je ob tem pozvala delodajalce, naj nagrajujejo in spremljajo kadre in jih tudi stalno zaposlijo.

Tudi po mnenju predsednika sindikata Zdravilišča Radenci Borisa Borkoviča se bodo morali delodajalci bolj zavedati pomena boljših plač in ustreznih pogojev za počitek, če bodo hoteli privabiti mlade.