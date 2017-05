V Revozu znova zagnali proizvodnjo, višina škode še ni znana

V novomeškem Revozu, ki je del Renaultovega sistema in njegovega elektronskega omrežja, sta zaradi hekerskega napada na računalniški sistem obstali petkova večerna in sobotna dopoldanska izmena. Ob nedeljah delovne izmene ni.

Kolikšno škodo so utrpeli, še ni znano. V času izpada ni bilo narejenih 400 avtomobilov, dodatna škoda pa je nastala na opremi, z dodatnim delom in podobno, je pojasnila vodja Revozove službe za komuniciranje in javne zadeve Nevenka Bašek Zildžović. "Za skupno oceno vsega bo potrebnega kar nekaj časa," je dodala.

Medtem ko so v Revozu za 24ur.com potrdili, da so danes znova zagnali proizvodnjo in da zaenkrat vse poteka normalno, pa so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP v Renaultu napovedali, da bo njihova tovarna v Douaiju na severu Francije tudi danes ostala zaprta, delo pa naj bi znova zagnali v torek.

Europol: Kibernetični napad prizadel več kot 200.000 tarč v 150 državah

Po besedah izvršnega direktorja Europola Roba Wainwrighta je kibernetični napad prizadel več kot 200.000 tarč v prek 150 državah. Napadene so bile ustanove in podjetja, med drugim računalniški sistemi britanskih bolnišnic, ruskega notranjega ministrstva, pa tudi španski telekomunikacijski velikan Telefonica, ameriški FedEx in francoski Renault. "Običajno obravnavamo približno 200 kibernetičnih napadov na leto, še nikoli pa nismo videli česa podobnega," je Wainwright dejal za britansko televizijsko mrežo ITV. Kot je dodal, se pri Europolu bojijo, da se bo število žrtev napada še povečalo, "ko se bodo ljudje v ponedeljek vrnili na delo in prižgali svoje računalnike".

Virus je od žrtev zahteval plačilo odkupnine, a po navedbah direktorja Europola je bilo doslej zelo malo plačil. Motiva napada in storilcev še niso odkrili, po njegovih besedah pa za napadi, ki zahtevajo odkupnino, stoji "kriminalni namen".

Val kibernetičnih napadov je očitno izkoristil napako, ki je bila izpostavljena v dokumentih, ki so pricurljali iz ameriške obveščevalne agencije NSA aprila letos. V napadu so uporabili škodljivo programsko opremo, ki zaklene računalnike in za njihovo vnovično delovanje zahteva odkupnino 300 ameriških dolarjev v virtualni valuti bitcoin.

Europol pri preiskavi incidenta sodeluje z FBI, da bi izsledil odgovorne, za napadom namreč najverjetneje stoji več ljudi. Kot je še pojasnil Wainwright, gre za izjemno težko nalogo, saj je kibernetični kriminal zelo dobro razvit in s kodiranjem uspešno skriva svoje dejavnosti, zato je težko odkriti storilce ali njihovo lokacijo. Napovedal je, da bodo javnosti, brž ko bo mogoče, zagotovili brezplačen program za dekodiranje izsiljevalskega virusa.

SI-CERT: Rešitev so varnostne kopije

Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT je na svoji spletni strani sporočil, da gre pri napadu za izsiljevalsko okužbo WannaCry. Slednja naj bi za svojo širitev izrabljala ranljivost Microsoftovega sistema MS17-10, ki je bila sicer zakrpana že s popravki meseca marca 2017. Zavoljo izrabljenega vektorja okužbe je širitev okužbe lahko zelo hitra, sploh znotraj lokalnih omrežjih v skupnem omrežnem segmentu.

Po dosedanjih podatkih je žrtev napada v Sloveniji osem, a prava slika naj bi se pokazala šele danes. "Pričakujemo večje število prijav, predvsem iz strani tistih podjetij, ki čez vikend ne delujejo in bodo v ponedeljek morda opazili težave,” je za oddajo 24UR pojasnil Gorazd Božič.

"Izsiljevalski virus, ki nas je napadel, se je širil samodejno, izkoriščal je varnostno luknjo. Iz okuženih računalnikov se je širil na vse, ki marca niso naredili nadgradnje sistema Windows. Vsi tisti, ki redno nameščajo popravke oziroma nadgradnje, niso bili ogroženi v tem napadu,” je še dodal.

Kaj lahko podjetja v podobnih primerih sploh storijo? "Po naših informacijah trenutno ni javno znanega načina za povrnitev datotek brez plačila odkupnine," pa je pojasnil Matej Breznik. "Podjetja naj bi praviloma imela varnostne kopije datotek, to je morda še najbolj primerna rešitev. Pride le do krajšega izpada delovanja sistemov, dokler se ne obnovijo podatki," je še dodal.

Microsoft: To naj bo budnica vsem vladam po svetu

Pri Microsoftu so zaradi virusa, ki se je širil na starejše neposodobljene operacijske sisteme, v petek izjemoma izdali posodobitve tudi za operacijske sisteme, ki so jih že prenehali nadgrajevati. Čeprav tehnično nekateri operacijski sistemi, med temi tudi Windows XP, niso več podprti, jih veliko ljudi še vedno uporablja. Ti sistemi so bili v tem napadu najbolj ranljivi. Windows XP je bil svetu predstavljen pred 12 leti, z nadgrajevanjem pa so prenehali dobrih 10 let kasneje, leta 2014. Kot poroča NetMarketShare, okoli sedem odstotkov računalnikov po svetu še vedno uporablja to verzijo priljubljenega operacijskega sistema. Če velja, da je v uporabi po svetu okoli milijarde računalnikov, bi ta odstotek predstavljal okoli 70 milijonov.

V nedeljo so iz Microsofta sporočili, naj vlade po svetu hekerski napad vzamejo za nekakšno budnico. Opozorili so, da uporabniki pogosto ne nalagajo potrebnih posodobitev, zato je nemogoče, da bi se lahko zaščitili proti kibernetičnemu kriminalu, ki postaja vse bolj sofisticiran. Izvršni predsednik in vodja pravne službe Brad Smith je kritiziral način, na katerega države hranijo pomembne informacije. "Videli smo, kako so se občutljivi podatki CIA pojavili na Wikileaksu, zdaj so razkriti podatki NSA vplivali na ljudi po vsem svetu … Ekvivalentni scenarij v realnem svetu orožja bi bil, da bi ameriški vojski ukradli nekaj tomahavkov," je ponazoril.