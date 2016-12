V Rimu prepovedali tovornjake

V številnih nemških mestih so v teh dneh še okrepili policijsko navzočnost v okolicah cerkva. Ukrep je posledica ponedeljkovega napada na božični sejem v Berlinu, v katerem je 24-letni Tunizijec Anis Amri ubil 12 ljudi in jih ranil okoli 50.

V Hannovru, Frankfurtu in drugih večjih mestih so policistom odredili, naj pozorno spremljajo dogajanje okoli cerkva v času polnočnic. Tako bodo v kölnski katedrali policisti stali na vhodu in izhodu iz cerkve.

A okrepitve niso načrtovane v vseh večjih mestih. Tako po nekaterih podatkih v Hamburgu in na Saškem policija poleg že običajnega nadzora naj ne bi načrtovala dodatnih okrepitev.

Hanovrski škof Ralf Meister je dodatno policijsko varovanje pozdravil. "Mislim, da je nujno in pravilno velika zbirališča ljudi trenutno še posebej varovati," je dejal ter menil, da je družba spoznala, da je treba odprtost in liberalnost tudi zaščititi.

Nemški notranji minister Thomas de Maiziere je po smrti Amrija povedal, da ostaja teroristična grožnja v Nemčiji visoka.

Poostrena varnost tudi v Rimu

V središče Rima tovornjaki te dni večinoma ne smejo. (Foto: AP)

Zaradi napada v Berlinu so se tudi v Rimu odločili za povišano stopnjo varnosti. V skladu s tem je tako za tovornjake prepovedana vožnja po centru mesta med 24. in 26. decembrom ter 31. decembrom in 6. januarjem.

Izjema bodo le tovornjaki s težo pod 3,5 tone, ki prevažajo pomembno blago, kot so živila in zdravila, pa tudi poštne pošiljke, je v petek pojasnila županja Virginia Raggi. Odločitev za ta ukrep so v Rimu sprejeli po priporočilu policije.

V četrtek je Raggijeva iz varnostnih razlogov prepovedala tudi rabo pirotehničnih sredstev.