V Škofijah znova protest

V središču Škofij se je na mirnem protestnem shodu proti nastanitvi beguncev v integracijski hiši danes zbralo okrog 50 domačinov. Po enournem shodu so se nato odpravili v Milje v sosednjo Italijo, kjer so s svojo prisotnostjo na protestnem shodu podprli tamkajšnje prebivalce, ki imajo zaradi nastanitve beguncev precej težav.

Kot je za STA večkrat poudaril vodja civilne iniciative Maks Turščak, do današnjega shoda sploh ne bi prišlo, če bi odgovorni držali dane besede: "Nimamo nikakršnih informacij o tem, kaj se dogaja. Nekaj skopih dobimo le z ministrstva za notranje zadeve, če zanje zaprosimo. Na zboru krajanov smo se dogovorili, da se dobimo čez deset dni. Zbor je bil 7. marca, danes smo 8. aprila, zbora krajanov, kjer bi nam ministrstvo predstavilo svoje mnenje, pa ni bilo."

"Sicer pa mi je osebno danes poslanec DZ v Kopru povedal, da nadaljnji shodi in protesti niso potrebni, saj bo ministrstvo za notranje zadeve očitno sprejelo to, kar je predlagala civilna iniciativa, kar je predlagala Mestna občina Koper, to je integracijo beguncev po celotni koprski občini," je dejal Turščak.

Krajani na shodu so poudarili, da bodo z veseljem sprejeli eno ali dve begunski družini in jim ob naselitvi v praznih občinskih stanovanjih tudi pomagali. Ne želijo pa imeti sredi kraja večjega števila mladih moških, ki bi lahko v kraju in njegovi okolici povzročali težave kot v sosednjih Miljah.

"Pojem integracije razumemo povsem drugače, zato smo ustanovili civilno iniciativo. Integriramo lahko majhno skupino ljudi oziroma družino, ne pa skupino petdesetih, ki se bodo naselili v nestanovanjskem objektu, kjer ni prostora za integracijo. Naš predlog so podprle vse stranke v mestnem svetu," je še dejal Turščak.

Prihodnji teden zasedal svet krajevne skupnosti Škofije, kjer naj bi določili datum prihodnjega zbora krajanov, na katerem pričakujejo tudi državnega sekretarja Boštjana Šefica: "Pisno nam je Šefic potrdil, da se bo zbora krajanov udeležil in upam, da bomo krajani tedaj lahko povedali to, kar mu gre," je povedal Turščak.