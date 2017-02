V Sloveniji se prostozidarji še vedno neradi izpostavljajo

Slovenski narodni muzej te dni odpira vrata v skrivnostni svet prostozidarskih lož. Od ustanovitve prve slovenske lože mineva 20 let. V času Jugoslavije so bile prostozidarske lože prepovedane in pri nas se člani te skrivne združbe še vedno neradi izpostavljajo. V Angliji se prostozidarji družijo vsem na očeh, pri nas pa družba na to še zdaleč ni pripravljena. Ali pač?