V Sloveniji turistična sezona spet rekordna, ustreznih kadrov pa primanjkuje

Turistična sezona je že drugo leto zapored rekordna, zelo pozitivne so tudi napovedi za prihodnjih pet let, je na novinarski konferenci v Ljubljani poudarila generalna sekretarka sindikata delavcev gostinstva in turizma Karmen Leban. "Kako bomo to speljali in kako bomo ustvarili zastavljeno rast, pa je vprašanje," je opozorila.

Prihodnje leto bo namreč v gostinstvu in turizmu zmanjkalo 10.000 nosilnih kadrov, manjka tudi 8000 postelj. "Balon, ki se je letos napihnil v številu prihodov, bo prihodnje leto verjetno počil, ker ne vem, kam bomo nastanili in kako bomo postregli vse turiste," je dejala Lebnova.

Premalo cenjeni poklici, slaba plača in neugoden delovni čas

Glavni razlogi za pomanjkanje kadrov v turizmu so po oceni sindikata trije: nizke plače, neenakomerno razporejen in neugoden delovni čas ter dejstvo, da ti poklici niso cenjeni. "Delodajalci imajo do svojih delavcev velikokrat zelo nespoštljive odnose. Prisoten je mobing, stres, preobremenitve starejših delavcev," je izpostavila generalna sekretarka sindikata.

Povprečna plača v panogi je v obdobju od januarja do avgusta znašala 1106,19 evra bruto oz. 755,49 evra neto. S tem so plače v turizmu in gostinstvu pod mejo 70 odstotkov povprečne bruto plače v Sloveniji.

Veliko gostov, ustreznih kadrov pa primanjukuje (Foto: Thinkstock)

Sindikat gostinstva in turizma želi po petih letih popraviti najnižje osnovne plače. Pogajanja so v teku, že v četrtek pa bodo na tretji seji pogajalske komisije določili nove najnižje osnovne plače. "Videli bomo, ali so delodajalci sprejeli predlog sindikata, da se plače v nosilnih poklicih v dejavnosti povišajo za več kot 10 odstotkov," je povedala Lebnova.

Podpis aneksa bi odprl pot do pogajanj o novi kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma. V kolektivni pogodbi bo v ospredju med drugim poglavje delovnega časa, je pojasnila Lebnova. "Če kolektivne pogodbe v tako kratkem času ne bomo mogli izpogajati, bomo morali pač najti neko drugo rešitev," je povedala.

Sindikat ob tem poziva tudi delodajalce, da v podjetniških pogodbah v sodelovanju s sindikati uredijo plačne razrede in razmerja med plačnimi razredi. "Vsem je jasno, da so plače eden od bistvenih dejavnikov, zakaj delavcev ni, zakaj so imeli letos tak problem pri zagotavljanju gostinskega kadra," je poudarila Lebnova.

Velik problem so tudi prerazporeditvene ure, maja je bilo takih ur že več kot milijon. "Mi smo začeli aktivnosti za to, da se te prerazporeditvene ure predvsem v podjetjih, ki so neposredno vezane na sezono, mesečno sproti plačujejo v vrednosti nadure. Ocenjujemo, da je kar nekaj ur na tak način bilo že izplačanih in da bodo ostale ure delavci koristili v času nesezone," je dodala.

Visoki zneski koncesnin in dolgo pričakovana božičnica

Generalna sekretarka se je dotaknila še teme koncesnin za vodo, ki jih morajo plačevati zdravilišča. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je po njenih besedah lagala, ko je dejala, da nobeno zdravilišče za koncesnine ne bo plačalo več kot en odstotek letnih prihodkov. Zneski koncesnin se namreč ponekod gibajo tudi okoli štirih odstotkov prihodkov term.

Turistična sezona je že drugo leto zapored rekordna. (Foto: iStock)

Po besedah Lebnove ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja predlog spremenjene uredbe, ki bi to področje uredila do decembra. Tako v sindikatu pričakujejo, da bo vlada izpolnila obljubo in uredila to področje, sicer so delavci pripravljeni priti tudi pred vlado, je poudarila sogovornica.

Dober znak sicer prihaja iz številnih velikih podjetij, ki bodo po več letih suše letos znova izplačale božičnice. Po besedah Lebnove naj bi delavce ob koncu leta najverjetneje nagradile Terme Krka, Postojnska jama, Sava Turizem, Hoteli Bernardin in drugi večji ponudniki na Obali ter potovalna agencija Kompas.

Lani je sicer božičnice izplačalo le malo podjetij, povprečna višina pa je bila 175 evrov. Kakšni bodo zneski letos pa še ni znano.