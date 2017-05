V Sloveniji zaradi alkohola vsak dan umreta dva človeka, na NIJZ opozarjajo: 'Do pitja imamo nekritičen odnos'

Predlog novele zakona o omejevanju porabe alkohola bo odbor DZ za zdravstvo obravnaval v sredo. (Foto: POP TV)

Slovenija se po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) po obsegu posledic zaradi škodljive rabe alkohola že desetletja uvršča v sam evropski vrh. "Vsakih 11 ur v Sloveniji beležimo vsaj eno smrt zaradi škodljive rabe alkohola, 80 % je moških, polovica je mlajša od 65 let. Na vsako osebo, ki je umrla pred svojim dopolnjenim 65. letom starosti, izgubimo v povprečju vsaj 11 let potencialnega življenja," so sporočili z Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ).

V mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija in povezanih organizacijah nasprotujejo predlogu novele zakona o omejevanju porabe alkohola, ki ga bo odbor DZ za zdravstvo obravnaval v sredo. Menijo, da bi sprejetje novele, ki bi dovolila prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, povečalo dostopnost alkohola. Predlagatelj zakona Jani Möderndorfer temu odločno nasprotuje.

Alkohol je v Sloveniji kot t. i. mokri kulturi že sedaj lahko dostopen in prisoten v običajih, do njega in še zlasti do pitja mladih pa imamo nekritičen odnos, je na današnji novinarski konferenci zveze Brez izgovora Slovenija opozorila Maja Roškar z NIJZ, kjer noveli skupaj z nevladnimi organizacijami odločno nasprotujejo.

Na NIJZ ugotavljajo, da čeprav v zadnjem času čezmerno pitje upada, se opijanje kot ena bolj tveganih oblik pitja in tudi pitje na športnih prireditvah povečujeta. "Če seštejemo ljudi, ki čezmerno pijejo ali se vsaj enkrat v letu opijejo, dobimo kar 43 odstotkov prebivalstva," je poudarila.

Vožnja pod vplivom alkohola je zelo nevarna. (Foto: Thinkstock)

"V Sloveniji vsak dan zaradi vzrokov, ki jih lahko neposredno pripišemo alkoholu, umreta dve osebi. Tu govorimo o alkoholni bolezni jeter, alkoholnem gastritisu, fetalnem alkoholnem sindromu. Če bi temu prišteli še smrti zaradi prometnih nezgod, bi bila številka še višja," je ponazorila Roškarjeva in dodala, da je vsak dan zaradi alkohola v bolnišnico sprejetih deset oseb.

"Zlasti mladi bi se morali zavedati, da alkohol in šport ne gresta skupaj"



Da pitje alkohola predstavlja tveganje za zdravje in tudi tveganje za nastanek prometnih nesreč, je opozoril tudi direktor Zavoda Vozim David Razboršek. Statistični podatki po njegovih navedbah kažejo, da je kar 30 odstotkov poškodb v prometu posledica uporabe alkohola. "Prometne nesreče so postale razlog številka dva, da imamo tetra- in paraplegike v Sloveniji," je dejal.



Po mnenju Razborška, ki ga je smučarska nesreča prikovala na invalidski voziček, se ljudje premalo zavedajo posledic zaradi pitja alkohola. Da bi ozavestili ljudi in tudi izrazili nestrinjanje noveli zakona, so pripravili razstavo plakatov z zgodbami posameznikov, ki sporočajo: "Sem športnik in na športnih prireditvah ne želim alkohola".



Zlasti mladi bi se morali zavedati, da alkohol in šport ne gresta skupaj. A veliko vlogo pri tem imajo starejši, ki so otrokom za zgled. Po prepričanju Nataše Sorko iz društva Žarek upanja, kjer nudijo pomoč pri zasvojenosti z alkoholom, bi novela zakona otrokom "vzela okolje, kjer so se do zdaj počutili varne".



Predlog novele zakona, ki jo je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem iz vladne SMC, omogoča prodajo in ponudbo alkoholnih pijač z vsebnostjo manj kot 15 volumenskih odstotkov alkohola na športnih prireditvah ter uvaja dovoljenja za ponudbo in prodajo tovrstnih pijač na vseh javnih prireditvah, ki se organizirajo skladno s predpisi, ki urejajo javna zbiranja.



Glavni cilj predloga zakona je po navedbah predlagatelja povečati financiranje športnih organizacij iz lastnih dejavnosti, s podeljevanjem dovoljenj regulirati omejeno možnost točenja pijač z omejeno vsebnostjo alkohola in zagotoviti enakopravno obravnavo točenja alkoholnih pijač na vseh javnih prireditvah, vključno s športnimi.



Predlagana ureditev bi po mnenju vlade prispevala k dostopnosti do alkohola, s tem pa k povečanju škodljive rabe alkohola, zato predlogu zakona nasprotuje.

Möderndorfer: Raje bodite aktivnejši pri snovanju učinkovitih preventivnih programov

"Nov predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola prinaša bistveno novost, ki jo nasprotniki zakona nekako vedno spregledajo in zamolčijo. Gre za dovoljenje za vse organizatorje javnih prireditev, ki na svojih prireditvah prodajajo ali ponujajo alkoholne pijače. S tem se športne prireditve izenačuje z vsemi ostalimi,'' je kot odziv na današnjo novinarsko konferenco društva Brez izgovora Slovenija poudaril Jani Möderndorfer.

Meni, da bi s tem dovoljenjem državi omogočili večji nadzor, predvsem v tistem delu zakona, ki prepoveduje točenje alkohola mladoletnih in vinjenim osebam. ''Pristojni nadzorni organ bi imel tako namreč možnost kršiteljem dovoljenje tudi odvzeti. Sama možnost odvzema dovoljenja zagotavlja večji samonadzor pri organizatorjih javnih prireditev glede točenja ali ponudbe alkoholnih pijač, ki bi z dodatnimi instrumenti, ki jih uvaja novela zakona silila v spremembe kulture uživanja alkoholnih pijač oziroma preprečevala čezmerno opijanjanje in pitje mladoletnih oseb. Na javnih prireditvah je dopustno samo zmerno, kulturno in odgovorno uživanje alkoholnih pijač« in uvedba dovoljenj je del sistemskih ukrepov, ki bi morali biti tudi v interesu vseh, ne samo predlagateljev novele,'' je dejal poslanec Möderndorfer.



Dodal je, da sprememba zakona ne povečuje dostopnosti alkoholnih pijač na športnih prireditvah. ''Takšne trditve tistih, ki spremembi nasprotujejo, namreč nimajo nobene zveze z realnostjo. Alkohol je že sedaj dostopen na ostalih javnih prireditvah in tudi v bližini vseh športnih objektov. Dejstvo je, da sedaj na račun prodaje alkoholnih pijač praktično nenadzirano služijo samo trgovci in gostinci v bližini športnih objektov oziroma športnih prireditev, organizatorji pa imajo s tem samo težave. Prodaje alkoholnih pijač in morebitnih opitih obiskovalcev prireditev namreč ne morejo nadzirati,'' je izpostavil poslanec.

''Predlagatelji zato pristojne pozivamo, da so aktivnejši pri snovanju učinkovitih ukrepov in preventivnih programov, ki bodo zmanjševali porabo alkohola na prebivalca v državi. In naj se ne osredotočajo na ukrepe, ki so se dokazano izkazali za neučinkovite,'' je še zaključil Möderndorfer.