V slovenskih gospodinjstvih nastane desetina vseh odpadkov

Od 18. do 26. novembra 2017 bo že deveto leto zapored potekal evropski teden zmanjševanja odpadkov, letos pod sloganom 'Ponovno uporabi in popravi: omogoči jim novo življenje!' Namen evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je ozaveščati in spodbujati k trajnostnim ukrepom za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov.

V gospodinjstvih nastane desetina vseh odpadkov. (Foto: iStock)

Ob tej priložnosti je Statistični urad RS pripravil pregled podatkov o tem, kakšno je stanje na področju zmanjševanja, ponovne uporabe in reciklaže odpadkov.

Stopnja reciklaže komunalnih odpadkov v Sloveniji višja od povprečja v celotni EU

Od odpadkov, ki so lani nastali v Sloveniji, jih je 46 odstotkov izviralo iz proizvodnih dejavnosti, 44 odstotkov iz storitvenih dejavnosti in 10 odstotkov iz gospodinjstev.

V gospodinjstvih je nastalo več kot 335.000 odpadkov. Kar 69 odstotkov od teh so predstavljali mešani komunalni odpadki.

Gospodinjstva pa so povzročila tudi za 111.000 ton živalskih in rastlinskih odpadkov.

Poleg odpadkov, ki so lansko leto nastali v Sloveniji, se je 992.000 ton odpadkov v Slovenijo uvozilo za predelavo. Od tega je bilo največ kovinskih odpadkov, najmanj pa plastičnih.

Skoraj 884.000 ton odpadkov, največ kovinskih in mešanih, pa je Slovenija izvozila.

Skoraj milijon ton odpadkov uvozimo, manj jih izvozimo. (Foto: iStock)

V Sloveniji se je recikliralo največ rastlinskih in živalskih odpadkov, zavržene elektronske opreme ter kovinskih odpadkov. Najmanj pozornosti pa smo namenili reciklaži stekla in tekstila.

Za pridobivanje energije pa se je uporabilo kar 62 odstotkov odpadkov iz lesa.

Po podatkih Eurostata za leto 2015 je bila stopnja reciklaže komunalnih odpadkov v Sloveniji 54 odstotna, kar je 9 odstotnih točk več kot v EU.

Kljub temu je možnosti za izboljšave na področju ravnanja z odpadki še veliko. Prav neodgovorno ravnanje vpliva na okolje, podnebne spremembe in kakovost življenja.