V SMC obžalujejo, da je Šami postal 'prvovrstno notranjepolitično vprašanje in posledično pristal v bolnišnici'

(Foto: POP TV)

V ponedeljkovi razpravi izvršnega odbora SMC se je izkazala podpora odločitvi predsednika stranke Mira Cerarja v primeru Ahmad Šami, so sporočili iz stranke. Glede na dejanske in pravne okoliščine primera ter pravna dejstva pa je treba po njihovih navedbah spoštovati "neizpodbitne odločitve sodišč in s tem načeli pravne države in vladavine prava".

Postopki v okviru vlade in pristojnega ministrstva za notranje zadeve so zdaj končani in to pravno dejstvo je treba spoštovati, so v današnjem sporočilu za javnost navedli v SMC.

Sicer pa obžalujejo, da je Šami postal "prvovrstno notranjepolitično vprašanje in posledično pristal v bolnišnici", zato mu želijo hitro okrevanje in povrnitev moči.

V razpravi na ponedeljkovi seji izvršnega odbora so sicer podprli odločitev premierja in predsednika stranke Cerarja, ki je minuli teden "pokazal ne le sočutje do usode človeka, ki se je na poti v boljše življenje (z)našel v Sloveniji, pač pa tudi politični pogum, da s svojim pozivom pripomore k iskanju pravne podlage za izpolnitev Šamijeve želje, da ostane v Sloveniji".

"Prekvalificiranje vprašanja njegovega statusa v politični šov, spodbujen tudi s povsem dobrimi nameni, je bilo neodgovorno, zlasti ker vemo, da avtorji tega zasuka posledic ne bodo reševali sami," so še opozorili v SMC.

Zdravstveno stanje Šamija se je sicer po birokratskih zapletih in negotovosti glede deportacije na Hrvaško pretekli teden tako poslabšalo, da so ga sprejeli na psihiatrično kliniko, v nedeljo pa po dodatnem poslabšanju še na nevrološko kliniko ljubljanskega kliničnega centra.

Šamiju namreč grozi deportacija po tistem, ko se je Slovenija izrekla nepristojno za odločanje o njegovi prošnji za azil po dublinski uredbi in je njegovo prošnjo zavrgla, sodišča pa so temu pritrdila. Za Šamija so se nato zavzeli v strankah koalicije in v Levici, poslanca SD in Levice pa sta ga v torek odpeljala v DZ, s čimer naj bi preprečila deportacijo.

Vlada je nato v četrtek iskala možnosti rešitve, med drugim, da bi v skladu z zakonom o tujcih ugotovila obstoj interesa države, da Šami dobi dovoljenje za začasno prebivanje. Konsenza ni našla, Šamijeva nadaljnja usoda pa ostaja negotova.

Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je v petek glede primera Šami ocenila, da je slovenski politični prostor verjetno izgubil kompas. Opozorila je, da politični vrh, med njimi nekateri poslanci in ministri, pozivajo k nespoštovanju avtoritete sodišč in javno problematizirajo zakonito delo organov MNZ.

Zunanji minister Karl Erjavec je v ponedeljek posvaril, da bi v primeru uporabe 51. člena zakona o tujcih v primeru Šamija lahko padla vlada, saj da bi šlo za zlorabo tega člena in nezakonito rešitev, ki bi jo predlagal Cerar.