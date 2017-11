PRENOS V ŽIVO: Erjavec: Ni dobro, da se politika vtika v konkretne primere

Ahmad Šami (Foto: Kanal A)

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je pojasnil, da so se na četrtkovi seji vlade pogovarjali o 51. členu zakona o tujcih, ki govori o državnem interesu, da neki osebi dovolijo ureditev statusa tujca. Erjavec je poudaril, da sirski begunec Ahmad Šami ni vrhunski športnik ali umetnik. Dodal je, da ga je čudilo, da ta problem skušajo reševati po tem členu, ker obstaja bolj elegantna rešitev z ureditvijo primernega statusa na Hrvaškem. Erjavec je še dejal, da ni izsiljeval ali pogojeval z izstopom iz koalicije.

Poudaril je, da ni dobro, da se politika vtika v konkretne primere, sploh če gre za pravnomočne sodbe. Erjavec obžaluje, da se je razprava, sicer neformalna, na vladi zgodila, saj sta tako Šami kot javnost dobila napačno predstavo.

Erjavec je nadaljeval, da se primera Šami in somalijska deklica povsem razlikujeta. V slednjem primeru je namreč ministrstvo posredovalo in deklico pripeljalo v Slovenijo. V primeru Šami ne gre za združevanje družin, kot je šlo to pri primeru deklice.

Kot meni, gre v primeru Šami za nabiranje političnih točk, a pri tem je glavna žrtev ravno Šami. Glede na to, da je Hrvaška članica EU in spoštuje človekove pravice, Erjavec ne vidi razlogov, zakaj si statusa Šami ne uredi tam. Poudaril je, da naj rešitev iščejo predvsem pravni strokovnjaki in ne politika.

''Nič izrednega'' pri SMC

V SMC so danes zanikali poročanje nekaterih medijev, da bo vodstvo SMC danes na izrednem vrhu stranke razpravljalo o primeru sirskega begunca. "Danes bo, kot veliko ponedeljkov do zdaj, potekala seja izvršnega odbora stranke. Nič izrednega ali v čemerkoli neobičajnega," so zapisali.

Zdravstveno stanje Šamija se je sicer po birokratskih zapletih in negotovosti glede deportacije na Hrvaško pretekli teden tako poslabšalo, da so ga sprejeli na psihiatrično kliniko, v nedeljo pa po dodatnem poslabšanju še na nevrološko kliniko ljubljanskega kliničnega centra.

Aktivist in Šamijev zastopnik Miha Blažič novejših informacij o Šamijevem zdravstvenem stanju nima, saj od nedelje popoldan z njim ni bil v stiku.

Tudi tega, kako bo Šami ravnal v prihodnje, da bi rešil položaj, v katerem mu grozi deportacija na Hrvaško, Blažič v tem trenutku ne more napovedati. Kot najverjetnejšo pa še vedno ocenjuje možnost, da bo znova vložil prošnjo za azil. A to bo lahko naredil šele, ko bo njegovo zdravstveno stanje stabilno. Kdo drug namreč prošnje v njegovem imenu ne more vložiti, je dejal.

Glede postopka deportacije za zdaj ni še nič novega. Tudi glede na Šamijevo zdravstveno stanje pa Blažič ostaja optimist in dvomi, da bi v tem trenutku ministrstvo za notranje zadeve naredilo "nekaj na hitro".

Šamiju namreč grozi deportacija po tistem, ko se je Slovenija izrekla nepristojno za odločanje o njegovi prošnji za azil po dublinski uredbi in je njegovo prošnjo zavrgla, sodišča pa so temu pritrdila. Za Šamija so se nato zavzeli v strankah koalicije in v Levici, poslanca SD in Levice pa sta ga v torek odpeljala v DZ, s čimer naj bi preprečila deportacijo. Vlada je nato v četrtek iskala možnosti rešitve, med drugim, da bi v skladu z zakonom o tujcih ugotovila obstoj interesa države, da Šami dobi dovoljenje za začasno prebivanje. Konsenza ni našla, Šamijeva nadaljnja usoda pa ostaja negotova.