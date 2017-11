V soteski Iške odkrili 53 posmrtnih ostankov. Med ubitimi kar 25 otrok

Partizani so sredi maja 1942 v soteski Iške pri Iški vasi kot potencialne ovaduhe postrelili večjo skupino Romov - šlo naj bi za romske družine iz Vrbljen in Podpeči. Pri izkopu posmrtnih ostankov, ki je pod vodstvom vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč potekel v tem mesecu, so našli okostja 53 žrtev, tudi otrok.

Predsednik komisije Jože Dežman je danes na novinarski konferenci dejal, da je po neuspešnem sondiranju leta 2015 arheologom idrijskega podjetja Avgusta v začetku letošnjega oktobra uspelo s sistematičnim izkopom testnih jarkov potrditi obstoj grobišča v Iški in locirati mesto posmrtnih ostankov. Namesto dveh predvidenih grobnih jam so odkrili sedem grobov.

Arheolog Uroš Košir je pojasnil, da so našli tri enojne grobove ter dva dvojna in dva množična. Kljub prepletenosti posmrtnih ostankov, saj so storilci žrtve pometali v izkopane jame, so uspeli žrtve individualizirati in jih postopoma izkopati iz grobov. Skupaj s še nerojenim otrokom so našli skelete 53 oseb - moških, žensk ter mladostnikov in otrok.

V manjšem množičnem grobu so bili posmrtni ostanki 12 oseb, v večjem pa so odkrili 34 skeletov. Po Koširjevih besedah je bilo 26 oseb starih nad 20 let, od tega 14 moških in 12 žensk, med njimi tudi nosečnica v zadnjem ali predzadnjem mesecu nosečnosti. Dvoji posmrtni ostanki so pripadali mladostnikoma, starima med 15 in 17 let, domnevno moškemu in ženski.

Med ubitimi kar 25 otrok

Med posmrtnimi ostanki žrtev so bili tudi skeleti 25 otrok, mlajših od 14 let, je izpostavil Košir. V enem izmed dvojnih grobov je bil pokopan okoli štiri leta star otrok, v dveh množičnih grobovih pa je bil en otrok star eno leto, osem med dvema in šestimi leti, 14 pa med sedmimi in 13 leti. Na nekaterih lobanjah so opazili strelne rane.

Med posmrtnimi ostanki je bilo več kot 350 predmetov žrtev, večinoma deli oblačil, kot so spone hlač in pasov ter gumbi. Veliko je bilo osebnih predmetov: svetinjice, rožni venci, denarnice, glavniki in ogledalca. V manjšem množičnem grobu in v enem izmed dvojnih grobov so bili čez posmrtne ostanke odvrženi različni večji predmeti - emajlirane posode, dežnika in usnjeni torbici - ter tudi dva psa.

Rominji uspelo pobegniti, a so jo nato izsledili in ustrelili partizani

Kriminalist Pavel Jamnik je dejal, da so po izkopu shranili vzorce za DNK-analize. V neposredni bližini grobišča so izvedli še dodatno sondiranje, da bi morebiti našli še druge posamezne grobove, a jih niso odkrili. Po njegovih besedah so v torek na Gornjem Igu izkopali še posmrtne ostanke Rominje, ki je pobegnila z morišča v Iški, nakar so jo partizani ujeli in usmrtili.

Storilci, ki so znani, so že vsi pokojni

Jamnik je pojasnil, da policija primer Iška obravnava kot kaznivo dejanje. S pomočjo pisnih virov in pričevanj domačinov so ugotovili imena domnevnih storilcev, ki pa so že vsi pokojni. Če pa bodo morebiti prišli do imena domnevnega storilca, ki še živi, pa ga bodo naznanili tožilstvu.

Skupina Romov naj bi bila 'preventivno' odstranjena

Doslej zbrani podatki po Jamnikovih besedah zadoščajo le za okvirno rekonstrukcijo tragičnega dogodka iz maja 1942. Zaenkrat se kot edini razlog za usmrtitev večje skupine Romov v Iški kaže "preventivno uničenje" zaradi strahu partizanov, da bi jih Romi izdali. Dodal je, da še naprej poizvedujejo za arhivskimi gradivi, ki bi prispevala k boljšemu razumevanju primera.

Predsednik odbora za izkop in pokop umorjenih Romov med drugo svetovno vojno Zvonko Golobič je pozval k postavitvi obeležja, s katerim bi izkazali spoštljiv odnos do iških žrtev. Vodja topografije ter urejanja morišč in grobišč Mitja Ferenc pa je opozoril, da je danes zaživela spletna stran vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, na kateri so zbrani vsi podatki o njenem delu.