V Tolminu so se ob 100. obletnici soške fronte spomnili okoli milijon žrtev vseh narodnosti

Na soški fronti je skupno število padlih, ranjenih, pogrešanih in ujetih doseglo okoli en milijon. (Foto: Arhiv Kobariškega muzeja)

Pred nemško kostnico pri Tolminu so se s spominsko slovesnostjo poklonili stoti obletnici bojev na soški fronti. Slovesnost, ki jo je priredila nemška komisija za vojna grobišča, je povezala predstavnike večine narodov, ki so se bojevali v Posočju, potekala pa je v znamenju spomina na številne žrtve tedanje morije ter pozivov k miru in sožitju.

S slovesnostjo pred kostnico, kjer počiva skoraj tisoč nemških vojakov in je edini ohranjeni spomenik nemškim vojakom v dolini Soče, so se poklonili žrtvam vseh narodnosti, ki so se tukaj borili. "To so bili večinoma mladi fantje, katerih življenja, upanja in načrti so se končali mnogo prehitro, nenadno in nasilno. Vsak grob predstavlja čisto svojo tragedijo staršev in iskreno ljubljenih otrok, ki jih pogosto niso poznali in ki so jih neprostovoljno zapustili," je uvodoma spomnil predstavnik nemške komisije Heinz Fromm.

V "nepojmljivi moriji" prve svetovne vojne je življenje izgubilo 10 milijonov ljudi, skupaj z ranjenimi, pohabljenimi in pogrešanimi pa je ta številka znašala kar 40 milijonov. Krvavo sled pa je vojna pustila tudi na soški fronti, kjer je skupno število padlih, ranjenih, pogrešanih in ujetih doseglo okoli en milijon, je spomnil svetovalec v kabinetu slovenske ministrice za obrambo Samo Bevk.

Pri današnji slovesnosti gre za izrazito pietetno dejanje, kjer se spominjajo vseh žrtev ne glede na narodno, versko ali drugo pripadnost, je dodal Bevk: "Gre za sporočilo miru, ki ga danes svet potrebuje bolj kot kdaj koli prej." Ob tem je Bevk prisotnim položil na srce, naj bo tragična izkušnja vojne "povabilo k razmisleku o sedanjosti in prihodnosti človeške civilizacije".

Podobnih misli je bil tudi tolminski župan Uroš Brežan, ki je misli namenil "vsem padlim in nesmislu vojne, ki se je morala v Evropi ponoviti še enkrat v večjem obsegu, da smo dojeli, da je naša največja skupna vrednota, ki nas povezuje, mir".

Zbrane sta pred položitvijo vencev med drugimi nagovorila še avstrijska veleposlanica v Sloveniji Sigrid Berka in nemški veleposlanik v Sloveniji Klaus Riedel. Že zjutraj pa je pred italijansko kostnico v Kobaridu in pri avstro-ogrskem vojaškem pokopališču Modrejce potekala slovesnost polaganja vencev.