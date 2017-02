Po nesreči na dolenjski avtocesti: medvedov ograja ne ustavi

V precej nenavadni prometni nesreči na dolenjski avtocesti, ko sta trčila avtomobil in medved, jo je skupil 250 kilogramov težek medved. Nesreča se je zgodila na cesti med Višnjo Goro in Grosupljem, kjer pa se to ni zgodilo prvič. Prav na tem odseku so pred tem zbili že dva medveda, večkrat so kosmatince pri prečkanju tudi videli. Ograja namreč za te živali ni ovira.