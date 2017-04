V treh letih 62 mrtvih motoristov in 431 hudo poškodovanih – prepričljiv razlog za brezplačno usposabljanje

Motoristi lahko svoj adrenalin sprostijo na dirkališču in ne na cestah. (Foto: Thinkstock)

Ta teden je zaznamovala huda prometna nesreča, ko je reševalno vozilo zaprlo pot motoristu, ki je peljal z visoko hitrostjo. Motorist in sopotnica sta umrla na kraju nesreče. V okviru preventivnih aktivnosti ob začetku motoristične sezone so za motoriste zato danes na voljo brezplačna usposabljanja.

V zadnjih treh letih je na slovenskih cestah umrlo kar 62 motoristov, 431 jih je ob nesreči utrpelo hude poškodbe. Vodja področja varne mobilnosti pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) Jure Kostanjšek je izpostavil, da bodo tudi v prihodnje skušali pripomoči k zmanjševanju števila prometnih nesreč. Ena izmed tovrstnih aktivnosti je brezplačen dan za motoriste, ki ga pripravljajo v Centru varne vožnje na Vranskem. Motoristi se iz leta v leto vse bolj zavedajo pomena ustrezne priprave na sezono, lanskega dogodka se jih je namreč udeležilo več kot 500.

Pomladne ceste izredno nevarne

Inštruktor varne vožnje Brane Legan je izpostavil, da so zlasti prvi spomladanski kilometri lahko zelo nevarni, ceste namreč kljub toplejšemu vremenu skrivajo še marsikatero past. Po zimskem premoru pa potrebuje motorist za pridobitev podobne vozne kondicije kot v pretekli sezoni po njegovih besedah ogrevanje in trening. Seveda je pomemben pogoj za varno vožnjo tudi ustrezno pripravljen motocikel. Na vse to bodo motoriste opozorili na današnjem brezplačnem dnevu. Za motoriste pa je tudi pomembno, da znanje in veščine kasneje nadgrajujejo na tečajih varne vožnje, je še povedal Legan.

Zagotovo je na cestah manj sproščanja adrenalina, če je to mogoče storiti v nadzorovanem okolju dirkališča oziroma motoristične proge. Pri AMZS bodo v prihodnje poleg državnih in pokalnih prvenstev še bolj podpirali tudi organizacijo motošportnih rekreativnih prireditev. Ena takšnih bo že danes v Centru varne vožnje na Vranskem, kjer za voznike motokros in enduro motorjev pripravljajo kar 3,5-kilometrov dolgo progo, na kateri bodo lahko preizkusili svojo spretnost, dokazali vzdržljivost in iznajdljivost pri taktiki ter sprostili zajetno količino adrenalina, so še zapisali na AMZS.

Koprska postaja prometne policije, Svet za preventivo Občine Postojna in Dars pa so za motoriste pripravili brezplačna enodnevna usposabljanja in trening varne vožnje, ki bodo 8. aprila ter 13. in 27. maja v avtocestni bazi Postojna, na katero se lahko motoristi prijavijo na spletni strani www.dars.si.