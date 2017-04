V UKC Ljubljana bodo ustanovili tudi Center za obravnavo odraslih in otrok s prirojenimi srčnimi napakami

(Foto: Damjan Žibert)

Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana od danes deluje v novi sestavi. Na konstitutivni seji so na čelo sveta ponovno izvolili dosedanjega predsednika Tomaža Glažarja in namestnico predsednika Blanko Pust, sprejeli pa so tudi dodatni program za skrajševanje čakalnih vrst v letošnjem letu.

V primerjavi z obsegom lanskega programa je letošnji po navedbah vodstva približno trikrat večji. Na svetu sprejeti program mora sicer potrditi še ministrstvo za zdravje. "Nujno je, da je bil program sprejet, da bomo lahko čim prej začeli z izvajanjem in posledično s skrajševanjem čakalnih vrst," je dejal generalni direktor Andraž Kopač.

Za operativne programe je tako namenjenih dobrih 4,5 milijona evrov, za ambulantni program pa 653.000 evrov. Kopač računa, da bodo letos lahko v celoti uresničili, kar so si zastavili.

Na seji sveta so obravnavali še poročilo o izvajanju enkratnega dodatnega programa v 2016, za katerega pa je Glažar dejal, da sveta zavoda želi dopolnitev poročila z analizo o odstopanju od podatkov, ki jih je glede UKC Ljubljana posredovalo ministrstvo za zdravje. Poslovodstvo je na zahtevo sveta zavoda tudi predstavilo izbor podjetja Revidikum za revizijo za finančne izkaze za leto 2016.

Kmalu bo UKC Ljubljana ustanovil tudi Center za obravnavo odraslih in otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Kot je pojasnila strokovna direktorica UKC Ljubljana Marija Pfeifer, je osnova za ustanovitev centra sklenitev pogodbe z eno tujo bolnišnico, trenutno imajo dve kandidatki. "Najpomembnejši kriterij je, da bo kardiovaskularni kirurg, specialist za otroško kirurgijo, prisoten tukaj vsak dan. To je ideal, ki se mu želimo približati," je dejala.

Na seji sveta pa sicer še niso sprejemali sklepov glede primera smrti 14-letnika in postopka krivdne razrešitve strokovnega direktorja pediatrične klinike Rajka Kende, ker postopki še tečejo. Kopač je ob tem ponovno poudaril, da so takoj po prejemu prvega poročila o dogodku na pediatrični kliniki začeli izvajati ustrezne ukrepe, in zagotovil, da delujejo transparentno.

Vodstvo se je odzvalo tudi na novinarsko vprašanje o nepravilnostih na kardiološkem oddelku pediatrične klinike, na katere je opozorila mlada zdravnica. Pfeiferjeva je pojasnila, da so sprožili potrebne postopke in zadevo rešujejo.

Naslednja seja sveta zavoda UKC Ljubljana bo predvidoma 10. maja, ko bodo po navedbah Glažarja med drugim sprejemali pomembne dokumente, kot so načrt dela in ukrepe za sanacijo.