VIDEO: Računsko sodišče policiji naznanilo odgovorne, vodstvo UKC Ljubljana uvaja interni nadzor

Računsko sodišče je danes objavilo revizijsko poročilo o pravilnostih nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala ter učinkovitosti pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana). Največji zdravstveni ustanovi v Sloveniji je izreklo negativno mnenje, ker je ugotovilo pomembne kršitve zakona o javnem naročanju. Takšno mnenje Računskega sodišče je bilo tudi pričakovano, saj se v največji zdravstveni ustanovi v Sloveniji nepravilnosti dogajajo že vrsto let.

Seznam ugotovljenih nepravilnosti v UKC Ljubljana je obsežen. (Foto: Gregor Ravnik)

Računsko sodišče policiji naznanilo odgovorne za nezakonito poslovanje

Računsko sodišče je zato zaradi suma kaznivih dejanj in korupcije policiji posredovalo revizijsko poročilo, je povedal predsednik sodišča Tomaž Vesel. Ob tem so naznanili osebe, za katere menijo, da so odgovorne. Gre za generalne direktorje UKC v tem obdobju in zaposlene v nabavi.

Vesel je dejal, daj je ključno razkritje tokratnega revizijskega poročila to, da je UKC Ljubljana v letu 2014 in 2015 okoli 54 odstotkov zdravstvenega materiala nabavljal mimo zakona o javnem naročanju. "To je skupaj naneslo okoli 70 milijonov evrov. To je podatek, ki je zelo zaskrbljujoč," je dejal.

Pet prijav na novem razpisu za generalnega direktorja

Na razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana se je prijavilo pet kandidatov, so pojasnili v UKC. Potrdili so tudi, da se je prijavil zdajšnji v. d. generalnega direktorja Aleš Šabeder.

Povedal je, da so imeli zelo velike težave pri pridobivanju dokumentacije v UKC, pa tudi pri razlagi te dokumentacije. Zato je tudi revizija trajala dlje časa. "Vmes smo razmišljali celo o neizreku mnenja, ampak se za to pozneje nismo odločili, ker s tem po mojem mnenju ne bi bistveno pripomogli k razjasnitvi situacije," je dodal.

Računsko sodišče je v preteklosti UKC Ljubljana izdalo več revizijskih poročil z negativnim mnenjem. Na vprašanje, ali ta poročila sploh kaj zaležejo pri UKC, pa je Vesel ocenil, da se mu zdi problem kontinuiteta vodstev. "Težko je najti sogovornika, ki bi bil prisoten daljše časovno obdobje, ki bi se zavedal problema in bi ga bil tudi sposoben rešiti. Najbrž bi potrebovali večjo pozornost tudi sveta zavoda ali celo ustanovitelja. Smo na točki, ko bo to nekdo moral storiti. Upam, da bo to sedanje vodstvo," je dejal.

Za skoraj 70 milijonov evrov nezakonitih nabav opreme in materiala

Opozicijska SDS zaradi ugotovitev zahteva sejo odbora za zdravstvo in komisije na nadzor javnih financ. V SDS so opozorili, da je v kliničnem centru lahko prišlo tudi do oškodovanja javnih sredstev.

Ugotovili so, da pri naročanju zdravstvenega materiala in medicinske opreme ljubljanski klinični center dobaviteljev zdravstvenega materiala v vrednosti 69.443.786 evrov ter dobaviteljev medicinske opreme v vrednosti 121.915 evrov ni izbral na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnega naročanja. Kot navajajo v poročilu, je bilo kar 54 odstotkov vsega nabavljenega materiala kupljenega nezakonito, med katerim se je znašel tudi ves stomatološki material.

V štirih postopkih oddaje javnih naročil v skupni vrednosti 318.497 evrov so bile ugotovljene kršitve zakona o javnem naročanju, ker UKC Ljubljana v dveh postopkih ni izločil nepopolnih ponudb, v enem postopku pa je izločil popolno ponudbo, poleg tega v enem postopku ni izkazal, da strokovne zahteve izpolnjuje le ponudba dobavitelja, ki je bil povabljen k pogajanjem.

Kar 54 odstotkov vsega nabavljenega materiala je bilo kupljenega nezakonito. (Foto: Računsko sodišče)

Pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil so bile ugotovljene še kršitve internih aktov glede priprave in sprejetja terminskih aktov, poročanja o razlogih za odmike od terminskih načrtov, poročanja o razlogih za prejem ene ponudbe ter pogojev za izvedbo postopka javnega naročanja.

Računov za opravljene dobave zdravstvenega materiala ter medicinske opreme UKC Ljubljana ni plačeval v predpisanem roku. Pomanjkljivosti notranjih kontrol pa so se pokazale pri plačevanju računov za nabavo zdravstvenega materiala po cenah, ki niso imele podlage v sklenjenih pogodbah, zato je UKC Ljubljana dobaviteljem preplačal dobave za najmanj 10.598 evrov.

Ministrstvo za zdravje bo pozvalo svet UKC k ukrepanju glede na revizijo

Na ministrstvu z zdravje so pojasnili, da niso prejeli revizijskega poročila o nakupu medicinske opreme v UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015. Bodo pa pozvali svet UKC, naj o poročilu in odzivnem poročilu razpravlja in sprejme ustrezne ukrepe, so sporočili z ministrstva.

Dodali so še, da ministrstvo dosledno uresničuje ukrepe, s katerimi se zavzema za transparentno in etično delovanje na vseh področjih.

Odziv vodstva UKC Ljubljana: Takoj bomo aktivirali interni nadzor

V odzivu na revizijo so v UKC Ljubljana zapisali, da poročila še niso podrobno preučili, vendar lahko že sedaj potrdijo, da so nekatere ugotovitve Računskega sodišča podobne ugotovitvam pregleda dokumentov in analiz, ki jih je v zadnjem mesecu opravilo novo vodstvo UKC Ljubljana, predvsem glede vrednosti in števila dobav mimo postopkov javnega naročanja.

So pa obljubili, da bodo na poročilo podrobno v roku odgovorili. "Že sedaj pa lahko povemo, da bomo takoj aktivirali interni nadzor in aktivno pričeli odpravljati zaznane odklone s ciljem zagotavljanja učinkovitega pridobivanja in upravljanja medicinske opreme. Aktivnosti za odpravo nekaterih odstopanj sicer že tečejo, nekatera odstopanja pa so izrazito sistemske narave in jih ni mogoče odpraviti čez noč," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Vrhunec se je na čelo UKC Ljubljana zavihtel leta 2009. S polnimi pooblastili ga je vodil en mandat, nato pa od avgusta 2013 do avgusta 2015 kot vršilec dolžnosti, saj ni dobil vladnega soglasja k imenovanju. (Foto: Miro Majcen)

Vrhunec očitke zavrača

Ob tem pa Vrhunec trdi, da je bilo teh sivih con precej manj, kot jih je ugotovilo računsko sodišče. Po njegovih navedbah je bilo takšnih nakupov le 20 odstotkov celotne mase materialov. "Po mojih informacijah se sedaj ta delež kvečjemu povečuje," je dodal.

Simon Vrhunec, ki je bil v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana večino časa, na katerega se nanaša revizija računskega sodišča, je poudaril, da so postopki nabave v UKC v času njegovega vodenja tekli zakonito. "Zakon o javnih naročilih smo 100-odstotno spoštovali," je dejal. Vrhunec je dejal, da si je v času vodenja UKC zadal cilj zakonitega poslovanja v korist bolnikov. To je, kot pravi, tudi ves čas poudarjal. Sam je podpisoval sklenjene pogodbe na podlagi javnih razpisov, medtem ko je bilo naročilnic bistveno več in so jih podpisovali poslovni direktorji klinik. Glede obsega nakupa medicinske opreme in materiala prek napotnic je dejal, da se je UKC velikokrat soočal z izrednimi razmerami, ko so morali nujno nakupiti določen material. In v takšnih primerih je po zakonu tudi mogoče opraviti nabavo v vrednosti več kot 24.000 evrov prek naročilnice.

"Kar se mene tiče, so bili postopki zakoniti. Če so posamezni postopki potekali drugače, pa morajo to ugotoviti pristojni organi," je dejal in dodal, da bi bil lahko kvečjemu objektivno odgovoren, subjektivno pa ne, če so se nepravilnosti res dogajale.

Kaj vse je še ugotovilo Računsko sodišče?

Računsko sodišče ugotavlja, da je bil UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015 pri pridobivanju in upravljanju z medicinsko opremo neučinkovit. Pri načrtovanju nabav medicinske opreme ni ugotavljal potreb za daljše obdobje in ni pripravil strategije in večletnih operativnih načrtov. Kriteriji in pogoji, upoštevani za uvrstitev posamezne opreme v letni načrt nabav na ravni zavoda, niso bili izkazani. UKC Ljubljana prav tako ni imel izdelanih tehničnih zahtev medicinske opreme, ki bi bila primerna za uporabo. Komisija za standarde, ki naj bi določala, pregledovala in obnavljala minimalne standarde, merila in kriterije za posamezno vsebinsko področje nabav, ki jih morajo izpolnjevati blago, storitve ali gradnje za potrebe UKC Ljubljana, v nasprotju z določbami internih aktov ni delovala.

Vodstvo Kliničnega centra je nezakonito kupilo za kar 69,5 milijonov evrov medicinske opreme in materiala. (Foto: iStock)

Tudi za donirano in tujo medicinsko opremo, prevzeto v uporabo, UKC Ljubljana ni imel izdelanih enotnih usmeritev o tem, kdo in na kakšen način določa strokovne standarde, ki jih mora medicinska oprema ob izbiri in sprejemu v uporabo UKC Ljubljana izpolnjevati. Prav tako ni imel vzpostavljenega ustreznega sistema za spremljanje iztrošenosti medicinske opreme kot podlago za učinkovito načrtovanje novih nabav.

Pred pričetkom postopkov javnega naročanja medicinske opreme je UKC Ljubljana izvedel analizo trga, k čemur ga je zavezoval tudi interni akt. Nabavljena je bila le oprema, ki je bila predhodno predvidena v potrjenem načrtu nabav in so bila zanjo zagotovljena sredstva, v nobenem od internih aktov pa ni bil določen način oziroma proces pridobivanja donirane in tuje medicinske opreme. Pri več kot tretjini naročil medicinske opreme je bila pogodba sklenjena več kot šest mesecev kasneje, kot je predvideval terminski načrt, predvsem zaradi zamud v fazi oblikovanja kriterijev, analize prejetih ponudb ter naknadnih sprememb odločitev. Kadar je na trgu obstajal le en ponudnik medicinske opreme, UKC Ljubljana ni ponovno proučil strokovnih kriterijev ter ustreznosti uporabljene vrste postopkov javnega naročanja, s čimer bi lahko pospešil izvedbo javnih naročil.

Številne nepravilnosti tudi glede donirane opreme

Pred prevzemom donirane in tuje medicinske opreme v uporabo ni ugotavljal, ali opremo dejansko potrebuje, ni ugotavljal, s kakšnim namenom (motivom) so mu lastniki želeli opremo predati v uporabo, ter ni analiziral ali izkazal stroškovne upravičenosti prevzema donirane ali tuje medicinske opreme v uporabo. Način sprejemanja, označevanja ter evidentiranja donirane in tuje medicinske opreme v uporabi ni bil ustrezen.

Številne nepravilnosti so ugotovili tudi glede donirane opreme. (Foto: Računsko sodišče)

UKC Ljubljana ni vsak trenutek in na enem mestu zagotavljal podatka o številu in vrsti medicinske opreme, s katero je razpolagal, zato ni obvladoval celotnih stroškov poslovanja, ki jih je uporaba opreme povzročala, pomanjkljivo evidentiranje pa je vplivalo tudi na ustreznost načrtovanja potrebne medicinske opreme. Ker ni razpolagal s podatkom o tem, katera tuja medicinska oprema je bila sprejeta v uporabo, tudi izvedba popisa tuje opreme ni omogočala izpolnitve namena popisa medicinske opreme. Prav tako s sestavo komisij za popis tuje opreme UKC Ljubljana ni zagotavljal objektivnega popisa tuje medicinske opreme.

UKC Ljubljana tudi ni vedno zagotavljal, da je bila izločena le medicinska oprema, ki ni bila več uporabna. Učinkovitost izrabe medicinske opreme je spremljal le za nekaj vrst aparatur, posebne evidence o iztrošenosti posameznega kosa medicinske opreme ni vodil, prav tako ni vodil podatkov o skupnih stroških vzdrževanja po posamezni aparaturi niti evidence medicinske opreme, s katero bi spremljal celotne stroške, povezane z njeno uporabo, torej stroške materiala, vzdrževanja ter rezervnih delov.

Računsko sodišče je zaradi ugotovljenih številnih nepravilnosti in pomanjkljivosti od UKC Ljubljana zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in nesmotrnosti, ter mu podalo več priporočil za izboljšanje poslovanja na področju nabave zdravstvenega materiala ter pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo.