V URI – Soča z donacijo kupili napravo za trening hoje in izkašljevalnik

Skupina SIJ je letos za najmlajše na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča donirala 42.000 evrov za novi napravi, ki omogočata dodatne terapije. Gre za že tretjo donacijo zapored, v sklopu dolgoročno zastavljenega sodelovanja Skupine SIJ in URI – Soča.

Matic je pogumno preizkusil Innowalker. (Foto: URI – Soča)

Prva naprava za motorizirano ponavljanje korakov gibanja v pokončnem položaju Innowalk Pro Medium je namenjena za vajo hoje. Primerna je za rehabilitacijo večjih otrok, katerih hoja je otežena, šibka ali je sami ne zmorejo. Druga naprava je za respiratorno fizioterapijo - izkašljevalnik. Koristen je zlasti za otroke z najtežjimi okvarami, ki se sami ne gibljejo, pretežno ležijo ali podprto sedijo, dihajo plitko in se ne morejo izkašljati.

Ob tem so na otroškem oddelku URI – Soča priredili Dan za boljši korak. Ker gre za pomemben in vesel dogodek, so svoje korake k še bolj samostojnemu življenju pacienti iz otroškega oddelka krepili tudi na pikniku na vrtu otroškega oddelka skozi druženje, skupno pripravo hrane ter preizkušanje pravih športnih korakov. Pri tem so se jim pridružili gimnastičarja Mitja Petkovšek in Saša Bertoncelj, atletinja Maja Mihalinec, rokometašica Anja Frešer ter zaposleni iz otroškega oddelka URI – Soča in predstavniki Skupine SIJ. "Otrokom na rehabilitaciji so naši uspešni športniki skozi igro in skupne zabavne preizkuse predstavljali, kako delati še bolj trdne korake. Otroci pa so spoznavali, koliko truda in volje je potrebno vložiti v uspeh. Pri tem so streljali na gol in v cilj metali male rakete Vortex. Hkrati so se spoprijeli tudi s koraki, ki jih mora vsak od nas opravljati pri vsakodnevnih opravilih in ki prav tako zahtevajo veliko volje in spretnosti. Sami so pripravili sadna nabodala in zelenjavo za piknik ter s tem delali korake v večji samostojnosti. Da je vse skupaj potekalo še bolj zabavno in sproščeno, sta poskrbela mlada slovenska pevka Ditka in Studio Anima, s katerimi so skupaj tudi zapeli," so sporočili iz URI – Soča.

Ob predaji naprav so bili prisotni predsednik uprave Skupine SIJ Andrey Zubitskiy, generalni direktor URI – Soča Robert Cugelj in vodja oddelka za rehabilitacijo otrok URI – Soča Katja Groleger Sršen s sodelavci in sodelavkami.

Prva donacija Skupine SIJ v letu 2015 v višini 50.000 evrov je omogočila nakup robotizirane naprave za zgornje okončine Armeo, ki jo najmlajši pacienti zelo uspešno uporabljajo. Druga donacija v letu 2016 v višini 45.000 evrov je omogočila nakup Innowalk PRO small (za zelo majhne otroke) in izkašljevalnika. URI − Soča in Skupina SIJ z letošnjo donacijo v višini 42.000 evrov nadaljujeta z dolgoročnim sodelovanjem, ki je zastavljeno vse do leta 2020.

"Trajno sodelovanje z URI Soča je pomemben del uresničevanja zavezanosti Skupine SIJ k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti. Verjamem, da bosta napravi Innowalk Pro Medium in izkašljevalnik, ki smo ju podarili letos, dober zaveznik strokovnjakov in terapevtov v URI Soča. Predvsem pa da bodo otroci radi vadili na moderni njim prilagojeni napravi ter se skupaj s terapevti in starši veselili svojega napredka in večje samostojnosti," je ob predaji povedal Zubitskiy.

"V URI – Soča smo hvaležni Skupini SIJ, da je naš dolgoročni partner in z vsakoletnimi donacijami izboljšuje pogoje za rehabilitacijo naših mladih pacientov. Obe novi napravi sta za naš oddelek zelo pomembni. Večji del sredstev smo letos namenili za Innowalk, ki je ena najsodobnejših naprav, s katero bodo nekateri otroci prvič občutili možnost gibanja, drugi pa izboljšali svoj vzorec hoje. Izkašljevalnik, ki pomembno vpliva na predihanost pljuč pri otrocih, ki pretežno ležijo ali podprto sedijo, bo na voljo na oddelku, pacienti pa si ga bodo lahko izposodili tudi za domov in se skupaj z domačimi naučili njegove uporabe," pa je dejal Cugelj.