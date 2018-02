Burja s sunki nad 100 km/h zaprla del primorske avtoceste in koprsko pristanišče, v četrtek bo snežilo tudi na obali

Danes bo predvsem na severozahodu sprva še delno jasno, dopoldne se bo od vzhoda povsod pooblačilo. Predvsem v južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo, kakšno snežinko pa lahko prinese tudi nad vzhodno in osrednjo Slovenijo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

Ponekod močan veter lahko dela snežne nanose, zato vozite previdno, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru.

Najvišje dnevne temperature bodo od –5 do –9, po nižinah Primorske malo pod 0 °C.

"Danes izjemen mraz vlada tudi v sredogorju in visokogorju. Na Kredarici smo namerili kar –27 stopinj Celzija, kar je tudi za takšne višine redka temperatura. V Zgornjesavski dolini so imeli –20, drugje pa zaradi oblakov in vetra noč in jutro nista bila ekstremno hladna. V Babnem Polju se je živo srebro tako spustilo "le" do –14, v Ljubljani pa do –9 stopinj. So pa temperature celo ob morju padle pod ledišče, kar je tudi redek pojav," je dejal Blaž Šter, dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso).

Tudi drugod po državi so se zbudili v mrzlo februarsko jutro – v Ratečah so na primer namerili -20 stopinj, v Celju -10, v Murski Soboti in Postojni pa –12.

"Današnje jutro je v gorah med najhladnejšimi v zadnjih 50 letih. Na Kredarici smo izmerili –27,1 stopinje Celzija, kar je najnižja temperatura po noči s 6. na 7. januar leta 1985 (–28,3 stopinje). Na Rogli in Krvavcu (danes –20,2 stopinje oziroma –20,6 stopinje Celzija) je bilo zadnjič hladneje 5. februarja 2012 (–20,7 stopinje)," so na družbenem omrežju Twitter zapisali na Arsu.

Zaradi burje zaprto koprsko pristanišče

Zaradi močne burje je še vedno zaprto koprsko pristanišče, tako da trenutno ni vplutij ali izplutij ladij, so pojasnili na upravi za pomorstvo. Po podatkih agencije za okolje so se v Istri sicer zbudili v za obmorske kraje neobičajno nizke temperature. Na letališču Portorož so tako namerili šest stopinj Celzija pod ničlo, ob tem piha severovzhodnik s hitrostjo 29 kilometrov na uro, ki v sunkih doseže 50 kilometrov na uro.

Tudi v prihodnjih dneh se mraz ne bo poslovil, ravno nasprotno.

Jutri bo na Primorskem občasno delno jasno, drugod pretežno oblačno. Veter bo postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od –15 do –8, na Goriškem in ob morju okoli –5, najvišje dnevne od –4 do –9, po nižinah Primorske okoli 0 °C, še pravijo vremenoslovci.

Arso je zaradi burje izdal oranžno opozorilo.

Burki s sunki nad 100 km/h, precej dela za gasilce, zaprta je primorska avtocesta v predoru Kastelec

Na Agenciji RS za okolje so izdali oranžno opozorilo zaradi burje. Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo do noči na torek ponekod presegali hitrost 100 km na uro.

Do vključno četrtka bo mrzlo. V večjem delu Slovenije bo srednja dnevna temperatura pod –7 °C, kar je okoli 10 stopinj manj, kot je povprečje za ta čas.

Občutek mraza bo še stopnjeval severovzhodni veter, na Primorskem pa močna burja, je dejal Šter. "Najhladnejšo noč oziroma jutro pričakujemo v sredo, ko bo termometer pokazal okrog –15 stopinj," je povedal Šter.

V Rimu je po šestih letih znova snežilo, Veliki Britaniji pa grozi "pošast z vzhoda".

Gasilci so imeli zaradi vremenskih nevšečnosti ponoči precej dela. Ob 2.52 je pri naselju Ocizla v občini Hrpelje–Kozina zaradi močne burje padel električni vodnik od daljnovoda. Zaradi kratkega stika je zagorelo, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Posredovali so Gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so pogasili okoli hektar grmovnih in travnatih površin. Brez elektrike so ostala naselja Ocizla, Petrinje, Beka, Kastelec in Socerb. Napako odpravljajo delavci Elektra, so še zapisali na spletni strani.

Tudi danes dopoldne je močan veter raznašal zabojnike in odkrival strehe. Ob 9.06 so na Ankaranski cesti v Kopru delavci cestnega podjetja Koper odstranili s cestišča predmet, ki ga je prinesel močan veter. Ob 10.30 pa je po Krožni cesti v Kopru močna burja razmetala komunalne zabojnike. Posredovali so delavci Marjetice Koper.

Včeraj ob 19.40 je sicer na odseku regionalne ceste Selo–Ajševica–Vogrsko v občini Nova Gorica pričela veljati zapora prometa I. stopnje zaradi burje, ki v sunkih dosega hitrost do 100 kilometrov na uro. Zapora velja za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavam do skupne mase osem ton.

"Burja bo danes počasi ponehala, opozorilo pred sunki velja že kar nekaj časa, kaže pa, da se bo stanje sedaj počasi umirilo," je dejal Šter.

Četrtek prinaša novo sneženje. (Foto: iStock)

V prihodnjih dneh zelo mrzlo, četrtek prinaša novo sneženje

V sredo bo precej jasno, jutro bo ponekod zelo mrzlo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V četrtek zjutraj bo še nekaj jasnine, čez dan se bo od juga pooblačilo. Do večera bo zahod in jug države zajelo rahlo sneženje. Snežilo bo tudi ob morju.

"Koliko snega bo zapadlo, je še nemogoče reči," je povedal Blaž Šter, "saj je dogajanje nepredvidljivo. Trenutno kaže na rahle padavine, od petka naprej pa tudi na otoplitev."

Nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad južnim Balkanom pa ciklonsko območje, ki se počasi pomika proti vzhodu. Od severovzhoda priteka nad naše kraje mrzel in občasno bolj vlažen zrak.

Danes bo predvsem v krajih zahodno od nas sprva še delno jasno, nato se bo od vzhoda povsod pooblačilo. V krajih južno od nas bo občasno rahlo snežilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, vzdolž Jadranske obale močna burja.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v krajih zahodno od nas občasno delno jasno. V Gorskem Kotarju bo rahlo snežilo. Burja bo počasi slabela.

Burja bo počasi slabela, a nizke temperature ostajajo. (Foto: iStock)

V gorah zmerna nevarnost snežnih plazov, spontano plazenje malo verjetno

Po podatkih Urada za meteorološko napoved je nevarnost snežnih plazov v gorah povečini zmerna, 2. stopnje. Predvsem so nevarna strma pobočja ter območja z napihanim snegom nad gozdno mejo. Predvsem tam lahko ob večji obremenitvi sprožite snežni plaz, na strmih mestih z napihanim snegom pa lahko ponekod sprožite snežni plaz tudi že ob manjši obremenitvi snežne odeje.

Spontano plazenje je malo verjetno. Snežna odeja je zaradi mrzlega vremena večinoma mehka in rahla. Ponekod je nastala skorja zaradi vetra, vetru izpostavljene lege so močno spihane in zato lahko tudi trde. Veliko je klož. V ponedeljek bo oblačno in ponekod tudi megleno. Občasno lahko naletava sneg, a ne bo omembe vrednih padavin. Pihal bo večinoma zmeren severovzhodnik. Tudi v torek bo večinoma oblačno, manj oblačnosti utegne biti ponekod na Bovškem.

Mrzlo bo, pihal bo šibak, ponekod zmeren severovzhodnik. V noči na sredo se bo delno zjasnilo in čez dan bo precej jasno. V višinah se bo nekoliko segrelo. Pihal bo šibak severni veter. V četrtek se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, na zahodu bo proti večeru začelo rahlo snežiti. Še malo topleje bo predvsem v višjih legah.

Lavinske razmere se v naslednjih nekaj dneh zaradi mrzlega vremena skorajda ne bodo spreminjale. Sneg bo ostal suh in rahel, severovzhodni veter bo še prenašal sneg v zamete. Zaradi nizkih temperatur bo predvsem v mraziščih možen nastanek globinskega sreža.