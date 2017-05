Vsi večji slovenski zapori imajo trgovino, na Dobu zapornikom na voljo tudi gostinski lokal

(Foto: Blaž Garbajs)

V večjih slovenskih zaporih, poleg Doba še v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju, zaradi posebnosti okolja in potreb zaprtih znotraj zavoda zagotavljajo trgovinsko dejavnost s ponudbo določenih izdelkov. V zaporih na Dobu pa je ob trgovini za zaprte tem in njihovim obiskovalcem na voljo tudi določena gostinska ponudba.

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je nedavno objavil namero o oddaji nepremičnin v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih in izvajanje gostinske dejavnosti za zaprte ter njihove obiskovalce. Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij so pojasnili, da gre za razpis za redno letno podaljševanje pogodbe.

Dodali so, da na Dobu hkrati s trgovinsko zaprtim in njihovim obiskovalcem ponujajo tudi določeno gostinsko oskrbo, v nekaterih manjših zavodih in ločenih oddelkih pa omenjeno dejavnost skladno s potrebami v organizirani obliki izvajajo zaposleni.

Trgovinska in gostinska ponudba sta zaprtim na Dobu stalno na voljo, postopek izbire izvajalca pa vsakoletno obnavljajo. Znesek mesečne najemnine za trgovino je 300 evrov in za lokal 65 evrov, v to so vključeni tudi obratovalni stroški. Sicer pa je najemnik dolžan prostor opremiti sam in na lastne stroške. Poskrbeti mora tudi za ustrezno higieno in vzdrževanje.

Kaj se lahko in kaj se ne sme prodajati?

Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so pristavili, da najemodajalec določa, katere izdelke je možno prodajati in med dovoljenimi navedli živila in pijačo, prehranska dopolnila, tobačne in izdelke za osebno higieno, časopise, revije, pisma, poštne znamke, telefonske kartice za javne govorilnice in druge izdelke poštnega prometa. Najemnik opravlja tudi fotokopiranje.

Opozorili so, da je prepovedano prodajati strelno orožje in druge strelne naprave ali njihove dele, več kot štiricentimetrska rezila, vse druge ostre predmete, vse vrste orodja in pripomočkov za ogrožanje varnosti, sredstva za telekomunikacijo, SIM kartice in druge naprave za telekomunikacijo, vse snovi in sredstva, ki so na seznamu prepovedanih mamil, vse vrste zdravil v trdem in tekočem stanju, vse vrste alkoholnih pijač in na alkoholni osnovi izdelanih snovi, vse vrste poživilnih pijač, lepil in topil, izdelanih iz nitro osnove, ter vse blago, ki ga najemodajalec ni predhodno odobril.

Med dovoljeno gostinsko ponudbo so hladne brezalkoholne pijače, topla čaj in kava, predpakirani sendviči, predpakirani slani prigrizki, predpakirano sladko pecivo in sladoled, so še navedli na upravi.