V višjih legah bo 'zelo toplo' za ta čas

V višjih krajih bo topleje. (Foto: Aljoša Kravanja)

Božični dan se je začel precej megleno, popoldne se bo v zahodnih krajih delno zjasnilo. Prav tako praznični ponedeljek pa bo po napovedi vremenoslovcev z Agencije za okolje (Arso) precej jasen. Žal se lahko po nekaterih nižinah večino dneva zadrži megla.

''V višjih legah bo zelo toplo, predvsem tam bo ponekod pihal zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem ter v višjih legah do okoli 13 stopinj Celzija,'' so napovedali na Arsu.

Snežinka?

V torek bo precej jasno, le v osrednji in jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne prehodno bolj oblačno, ni izključena tudi kakšna snežinka. V višjih legah ter ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji bo zapihal severni do severozahodni veter.

Napoved (Foto: POP TV)

V sredo bo pretežno jasno, predvsem v vzhodni Sloveniji občasno zmerno do pretežno oblačno. Tam bo še pihal severozahodnik, nadaljujejo na Arsu.

Nekoliko bolj dolgoročna, a hkrati manj natančna napoved, ki že kuka tudi v silvestrsko noč, pa pravi, da bo v četrtek v notranjosti Slovenije prehodno več oblačnosti, nato bo do vključno nedelje pretežno jasno, megle ali nizke oblačnosti bo manj kot minule dni.

Od petka do nedelje bo v višjih legah spet topleje. Za ponedeljek pa ob jugozahodnem vetru kaže na pooblačitve, verjetnost za padavine se bo predvsem v torek nekoliko povečala.

