V vzorcih iz Ljutomera ni zaznati spojin, ki bi jih pripisovali posledicam požara

Ukrepi sicer še vedno veljajo. (Foto: Sobotainfo.com

Izmerjene koncentracije delcev PM10 v zraku v Ljutomeru, kjer je pred dnevi gorelo v podjetju Eko Plastkom, so že več dni zapored nizke. Tudi v vseh v petek in soboto odvzetih vzorcih vode, zemlje in pridelkov ni bilo zaznati spojin, ki bi jih pripisovali posledicam požara, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

NIJZ na svoji spletni strani navaja, da so bili v petek poleg vzorcev zraka, vode in pen iz bližnjega kanala Globetka odvzeti vzorci pšenice, zemlje in solate z bližnjega vrta v stanovanjskem naselju. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na osnovi prvih analiz ni identificiral spojin, ki bi jih pripisovali posledicam požara.

Rezultati dioksinov in furanov, ki so med najbolj strupenimi spojinami, ki se sproščajo ob požarih, še niso na voljo in jih pričakujejo v prihodnjih dneh, so sporočili.

V soboto je bilo dodatno odvzetih pet vzorcev zelenjave (solate) v razdalji zračne črte 500 do 1500 metrov od pogorišča v različnih smereh, kamor je ob požaru zaneslo dim in smrad. Do zdaj prejeti prvi rezultati o težkih kovinah in policikličnih aromatskih ogljikovodikih kažejo, da solata s temi snovmi ni obremenjena in je varna za uživanje, so sporočili.

Priporočila, objavljena v ponedeljek, ostajajo v veljavi še naprej in so dostopna na spletni strani občine.

Med drugim so v njih zapisali, naj vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo in se ne dajo ustrezno olupiti, ljudje ne uporabljajo. Intenzivno gibanje na prostem, še zlasti tiste dejavnosti, pri katerih se zelo praši, pa odsvetujejo.