V začetku prihodnjega tedna nova ohladitev in nekaj snega tudi v nižinah

Po tridnevnem obilnem deževju nas prihodnje dni čaka razmeroma suho vreme, nekaj več sončnih žarkov nas bo pogrelo v soboto. V nedeljo popoldan se vračajo padavine in ohladitev. Kot napovedujejo vremenoslovci, je v ponedeljek zaradi nizkih temperatuh tudi po nižinah možnosti za zimsko idilo, višje ležeče kraje pa bo sneg še izdatneje pobelil.

Zaradi morebitnega snega, ki bi nas lahko presenetil še pred 15. novembrom, ko se v Sloveniji začenja obdobje obvezne zimske opreme na naših vozilih, policija opozarja na previdno in razmeram na cesti prilagojeno vožnjo. Vozila morajo namreč imeti zimsko opremo tudi pred tem datumom, če so seveda na cestah zimske razmere.

Vreme v zadnjem obdobju otežuje pogoje vožnje, saj so ceste povečini mokre in spolzke, prihodnji teden pa bi k slabšim voznim razmeram lahko prispeval tudi sneg. Vozite previdno in pripravite svoje vozilo na zimo! (Foto: 24ur.com)

Konec deževnega obdobja, na Kaninu začetek smučarske sezone

Danes smo se ponovno zbudili v oblačno, sivo in deževno jutro, temperature pa so se gibale okoli 3 stopinje Celzija. Najhladneje je bilo v Ilirski Bistrici, kjer je termometer pokazal 0 stopinj Celzija. Popoldne bo suho, ogrelo se bo od 10 do 15 stopinj Celzija, na Primorskem bo pihala šibka burja.

Tudi jutrišnji dan bo oblačen in razmeroma suh, le na jugu bo še možna kakšna kapljica dežja. Najtopleje bo na Primorskem, dnevne temperature se bodo dvignile do 15 stopnj Celzija.

Visokogorska smučišča je že v ponedeljek izdatno pobelil sneg, današnja meja sneženja pa bo med 800 in 1200 metri nadmorske višine.

Zaradi skoraj metra zapadlega snega so se na Kaninu odločili, da bodo nekaj smučarskih prog pripravili že do petka. Sneg je letos na Kaninu presenetil, saj so otvoritev smučišča napovedovali za 16. december.

Ohladitev za ovinkom, pripravite kapo in rokavice

Sonca željni bodo na svoj račun prišli samo v petek in soboto, nedelja pa bo že dišala po zimi. Vremenoslovci napovedujejo ohladitev in padavine, termometer se bo na Primorskem čez dan dvignil le do 10 stopinj Celzija. V nadaljevanju naslednjega tedna bodo dežniki spet obvezna oprema, kot kažejo dolgoročne napovedi, pa bi lahko nekaj snežink zapadlo v začetku prihodnjega tedna tudi v nižinah.

