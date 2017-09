V zadnjih 50 letih še ni bilo tako turobnega septembra

Če ste se skozi september le s težavo prebijali, lahko brez zadržkov okrivite vreme. Ostali smo brez indijanskega poletja, prehod iz poletja v jesen pa je bil letos resnično krut, saj nas je že v začetku septembra pričakalo ogromno deževnih in hladnih dni. September je namreč po januarju drugi letošnji mesec s podpovprečnimi temperaturami. Žal pa za prvi jesenski mesec velja tudi, da bo število sončnih ur v letošnjem septembru marsikje po Sloveniji najnižje v več kot 50 letih.

O krutem prehodu v jesen so se razpisali tudi na Arsu. "Se še spomnite začetka septembra? 31. avgusta je bila temperatura še nad 30 stopinj, naslednji dan pa že ne več. Seveda, taki temperaturni skoki niso nič nenavadnega, a zanimivo, da se je to zgodilo ravno na prvi dan meteorološke jeseni," navajajo na svoji facebook strani.

Če pogledamo še najtoplejše septembre, je prvi na lestvici tisti iz leta 2011, ko je bila povprečna mesečna temperatura kar 19,4 stopinje. Sledi mu leto 1987, ko je bila septembrska povprečna temperatura 18,7, nato pa leto 1932 s tri desetinke nižjo povprečno temperaturo. Diši pa po rekordno oblačnem septembru, pa tudi moker bo precej! Vremenoslovci Arsa glede septembrskih temperatur

Dodajajo, da je nenavadno, da se je razmeroma hladno vreme kar nadaljevalo skoraj do konca meseca. "Samo dvakrat se je še segrelo do 25 stopinj, zadnjič 6. septembra. Če pogledamo povprečne dnevne temperature, je do sedaj september za dobro stopinjo pod povprečno vrednostjo. Povprečje za Ljubljano je v zadnjih 30 letih 16,8 stopinje, če pa upoštevamo celoten niz meritev, to je od leta 1866, je povprečje 15,4 stopinje," razkrivajo.

So bili še hladnejši septembri

"Zaenkrat lahko rečemo, da letošnji september zagotovo ne bo med najhladnejšimi petimi. Najhladnejši do sedaj je bil leta 1870 s povprečno mesečno temperaturo le 12,7 stopinje. Naslednji najhladnejši je bil leta 1972 s povprečno mesečno temperaturo 12,6 stopinje. Letošnji september je trenutno na okoli 15,7 stopinje Celzija, kar je daleč od tistih najhladnejših. Morda imamo vtis o hladnem mesecu tudi zato, ker je bilo v zadnjih 10 letih septembra le trikrat hladneje od povprečja," še navajajo.

Kakšno vreme je pred nami?

Sicer nas danes čaka večinoma oblačno vreme, v notranjosti države bo občasno še rahlo deževalo. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Prehod iz poletja v jesen je bil letos precej krut. (Foto: iStock)

Jutri bo na Primorskem ob šibki burji pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V petek končno sonce

V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo.

V nedeljo kaže na suho in deloma sončno vreme, dopoldne bo po nižinah megla. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo in popoldne bodo na zahodu že občasne padavine. V torek bo deževno, nato se bo verjetnost za padavine predvidoma zmanjšala. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma okoli 15 stopinj Celzija.