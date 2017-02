VIDEO: V zadnjih sedmih letih se je število žensk v zaporih podvojilo. V zaporu z materami prebivalo tudi pet otrok

V zadnjih sedmih letih se je število zaprtih žensk podvojilo. (Foto: iStock)

Čeprav je število zapornikov upadlo za šest odstotkov, pa so naši zapori še vedno prenatrpani. Trenutno je v enem od slovenskih zaporov zaprtih 1387 ljudi. V zadnjem času pa narašča število žensk, ki so obsojene na zaporno kazen.

Direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jože Podržaj, je dejal, da se je od leta 2010 število ženskih zapornic povečalo za kar 100 odstotkov. Kot pravi, si to razlagajo s tem, da se spreminja družbena vloga žensk. "Prevzemajo čedalje bolj odgovorne naloge, skratka prihajajo v situacije, ki so povezane tudi z večjimi tveganji, tukaj mislim predvsem na poslovni svet. Glede na to je tudi razumljivo, da se pojavlja tudi več odklonov od zakonitih ravnanj," je pojasnil na današnji novinarski konferenci.

Zaradi prostorske stiske v obstoječih objektih, bodo v Ljubljani prihodnje leto začeli graditi nov zapor na Dobrunjah. Prvi zaporniki naj bi se tja preselili čez tri leta, prostora pa bo za 388 kaznjencev.

Prvotna ideja je bila, da bi v nov objekt preselili tudi vse ženske zapornice z Iga, a so se odločili, da bodo raje prenovili obstoječi objekt. Z januarjem so že dodali 17 novih postelj. Do leta 2021 pa naj bi obnovili stari objekt in izgradili novega, s čimer bodo pridobili dodatnih 140 mest.

V zadnjih letih v zaporu z materami prebivalo pet otrok

Med letoma 2010 in 2016 je bilo v ženskem zaporu na Igu zaprtih 27 nosečnic. Večini so zaporno kazen prekinili, pet otrok pa je v tem obdobju skupaj z materami prebivalo v zaporu. Takšno ureditev bodo po besedah Podržaja verjetno uporabili tudi za obdolženo mamo umrle jeseniške deklice.

Vprašanje nastanitve zapornic oziroma pripornic z otroki se je namreč odprlo v primeru mame dveletne jeseniške deklice, ki je visoko noseča in bo predvidoma rodila marca. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij sicer ureja bivanje matere z otrokom v zaporu, ne pa tudi v priporu, kjer se trenutno nahaja omenjena obdolženka.

Sprememba zakona o kazenskem postopku, ki bo uredila to področje, je v pripravi, a po Podržajevih besedah glede na predvideni rok poroda pripornice ne bo sprejeta pravočasno. Zato bodo najverjetneje smiselno uporabili ureditev, ki velja za obsojenke, je povedal. Otrok tako lahko pri materi na njeno zahtevo ostane do prvega leta starosti, če se oceni, da bi bila po tem času ločitev škodljiva, pa se lahko ta rok podaljša do drugega leta.

Dejstvo, da bo pripornica prihajala na sodišče skupaj z dojenčkom, pa po Podržajevih besedah predstavlja dodatne oteževalne okoliščine, čeprav že imajo določene izkušnje s tovrstnimi primeri. Ključno pri tem pa je usklajevanje med upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, sodiščem in centrom za socialno delo. Kot je zagotovil Podržaj, vsi akterji v tej zgodbi že sedaj intenzivno komunicirajo in bodo s tem nadaljevali.

Zapornik davkoplačevalce stane 68 evrov na dan

V slovenskih zaporih je zaposlenih 845 javnih uslužbencev, od tega je 538 pravosodnih policistov. Na upravi sicer priznavajo, da bi potrebovali dodatne okrepitve, saj so trenutni zaposleni preobremenjeni in imajo zato veliko število nadur.

Strošek oskrbnega dne je lani nekoliko narastel in znaša 68 evrov na zaprto osebo, je pojasnil Podržaj.

Povečalo se je tudi število tujcev in trenutno znaša njihov delež okoli 14 odstotkov vseh zapornikov. Ti prihajajo iz 26 različnih držav, večina je sicer iz držav, ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije.

V letu 2016 niso zabeležili nobenega bega iz zaprtih oddelkov, prav tako ni bilo nobenega samomora. So pa trije zaporniki umrli, vendar je šlo v vseh treh primerih za naravno smrt, pravi Podržaj.