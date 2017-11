V Zagorju po sto letih opazili medveda

Na eni od ekoloških kmetij v Zagorju ob Savi je medved napadel komaj dan starega telička. Ker se je napad zgodil le streljaj od hiš, so lovci sprva podvomili da gre za medveda. To so kasneje potrdili strokovnjaki iz Zavoda za gozdove, kjer ugotavljajo, da se je populacija medveda v zadnjih osmih letih povečala za kar 30 odstotkov.