Varovanje osrednje sodne palače prevzemajo pravosodni policisti

Sodno palačo v Ljubljani od danes varujejo pravosodni policisti in ne več zasebna varnostna služba. Pravosodni minister Goran Klemenčič je na petkovi novinarski konferenci izpostavil, da ima menjava pri varovanju sodne palače poleg praktičnih vidikov tudi izjemen simbolni pomen. Z njo namreč še tretja veja oblasti prehaja pod varovanje pooblaščenih uradnih oseb. Z dodatno nalogo pravosodnih policistov pa na simbolni ravni pridobiva tudi uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, je prepričan minister.

Po oceni direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja je pred njimi zahtevna in odgovorna naloga, ki pa hkrati pomeni priznanje in izraz zaupanja s strani resornega ministrstva in sodne veje oblasti. Z namenom varovanja sodne palače so na upravi dodatno zaposlili 17 pravosodnih policistov, v teku pa so postopki zaposlitve za še štiri. Tako bo na tej lokaciji delovalo 21 pravosodnih policistov.

Za zdaj pravosodni policisti prevzemajo varovanje osrednje sodne palače v Ljubljani. Je pa predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič v petek napovedal, da si bodo prizadevali, da bi takšen način varovanja sčasoma zagotovili v vseh sodiščih po državi.