Varuhinja: Nasilje nad ženskami moramo obravnavati z ničelno toleranco

Med 25. novembrom in 10. decembrom vsako leto obeležujemo mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami. Ker je to še vedno pogost pojav, ga moramo obravnavati z ničelno toleranco, je ob tej priložnosti na novinarski konferenci Socialne zbornice Slovenije opozorila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Do nasilja nad ženskami moramo imeti ničelno toleranco, opozarja varuhinja. (Foto: iStock)

Bela pentlja je simbol nedolžnosti žrtev nasilja. Vendar Nussdorferjeva opozarja, da se te počutijo vse prej kot nedolžne, saj se pogosto soočajo z občutkom, da so za nasilje krive same. Družba sicer nasilje obsoja, vendar se nanj odziva empatično in pasivno, saj se ljudje nočejo vključevati v dogodke, ki se jih ne tičejo. Vendar pa nasilje ni nikoli en sam dogodek in nikoli se ne konča, je bila preudarna.

Poudarila je tudi, da je boj proti nasilju že obrodil sadove, kot sta podaljšanje rokov zastaranja za najhujša dejanja zoper otroke na 18 let in nova novela zakona o preprečevanju nasilja v družini. Vendar kljub napredkom na tem področju še vedno primanjkuje zdravstvenih delavcev. Pomembno vlogo pa igrajo tudi šolski sistemi, ki nemalokrat pogledajo stran, ko se nasilje odvija doma in ne neposredno v šoli.

Pri boju proti nasilju nad ženskami je pomembno tudi delo z nasilneži, ki so pogosto znani obrazi žrtev. Ti morajo za spremembo svojega vedenja poleg kazni prejeti tudi ustrezno pomoč, je še poudarila varuhinja.

Nujno je imeti organizacije, kamor se lahko ženske z otroki varno umaknejo. Delo varnih hiš, materinskih domov in drugih pomembnih organizacij je zato še posebej pomembno, je poudarila Suzi Kvas s Sekcije za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji. Meni tudi, da je nasilje stvar celotne družbe, ne le posameznika.

Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji deluje že skoraj 20 let in razvija različne programe za pomoč žrtvam nasilja in programe za pomoč storilcem, da ti spremenijo svoja ravnanja. Pomemben finančni vir sekcije so poleg države tudi različna podjetja in posamezniki, ki nekoliko omilijo finančne težave, s katerimi se soočajo, je še povedala Kvasova. Z donacijami ter lastnim projektom osveščanja in zbiranja dodatnih donacij sekcijo letos že drugo leto zapored med drugim podporo nudi tudi podjetje Hofer.

Nasilja je čedalje več, zato je pomembno imeti dneve, ko o tem tudi odkrito govorimo. To je pomembno s treh vidikov – s tem žrtve spodbudimo k iskanju pomoči, opozorimo storilce, da nasilje ni prava pot, hkrati pa angažiramo vse preostale, da nasilje prepoznajo in pomagajo po svojih najboljših močeh, so ob tem zapisali v Socialni zbornici Slovenije.