Vdrli v prostore humanitarnega društva ter pokradli celo pasjo in mačjo hrano

Pujs Artur je svojevrstna zvezda, s svojo lastnico je sodeloval tudi v oddaji Slovenija ima talent. Artur pa ni samo lepo vzgojen in zna številne trike, ampak je tudi član Ambasadorjev nasmeha - humanitarnega društva za terapijo in dejavnosti s pomočjo živali. In ti zdaj potrebujejo pomoč drugih. Vdrli so jim namreč v prostore in pobrali vse mogoče.