Več kot 52.600 upokojencev bo dobilo višjo pokojnino

Pokojninski zavod je pri ugotavljanju pokojninske dobe za pridobitev pravice do zagotovljene pokojnine upošteval pri invalidski pokojnini tudi prišteto dobo. Ta zajema del obdobja med nastankom invalidnosti in določeno starostjo, ki se upošteva pri odmeri invalidske pokojnine kot fiktivna pokojninska doba.

Pač pa ne bodo upoštevali dodane dobe. Ta po veljavnem zakonu pomeni četrtino obdobja, v katerem je bil zavarovanec vključen v poklicno zavarovanje.

Pravico do zagotovljene pokojnine imajo tudi invalidski upokojenci, pri katerih je vzrok za invalidnost poškodba pri delu ali poklicna bolezen. Prav tako imajo to pravico prejemniki invalidske pokojnine, priznane po predpisih z veljavnostjo do konca leta 1999, pri katerih je bila invalidska pokojnina skupaj z dodatkom za invalidnost odmerjena v višini 85 odstotkov od pokojninske osnove.

Do zagotovljene pokojnine pa niso upravičeni prejemniki predčasne pokojnine ter starostni in invalidski upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic.

Zagotovljene pokojnine bodo nakazali 52.622 upravičencem, in sicer 45.110 starostnim in 7512 invalidskim upokojencem. Vsi so že prejeli obvestilo o nakazilu.

Zavod bo za tokratno izplačilo zagotovljenih pokojnin namenil nekaj manj kot 1,4 milijona evrov.