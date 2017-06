Več kot 5600 malih in velikih kolesarjev se podaja na ceste. Promet bo oviran. Kje bodo zapore?

Na tisoče malih in velikih kolesarjev se bo čez vikend podalo na ceste. (Foto: Miro Majcen)

V okviru Maratona Franje ta konec tedna, od 9. do 11. junija, potekajo tri večje prireditve, zaradi katerih bo ponekod v Ljubljani popolna zapora nekaterih cest in cestnih odsekov. Policisti pozivajo voznike, da preverijo, kje in kdaj bodo zapore, in se tako izognejo zastojem.

Petek

Danes poteka tekmovanje kolesarjev v vožnji na čas. Zaradi tega bodo med 15. in 21. uro za ves promet zaprte ceste na naslednji trasi: BTC – Šmartinska cesta, naravnost preko križišča z Zasavsko cesto – skozi Podgorico po Savski cesti do Domžal – naravnost na Ljubljansko cesto preko križišča s Karantansko cesto – levo na Kolodvorsko – nazaj do Ljubljanske ceste – levo proti Savski cesti – v križišču s Karantansko desno na Savsko cesto in nazaj po Savski cesti – po Šmartinski cesti do cilja v BTC.

Vožnja na čas (22/44 km) (Foto: Google Maps)

Sobota

V soboto bo potekal Družinski maraton, in sicer bo trasa vodila po naslednjih točkah: Ljubljana BTC – Šmartinska – Sneberje – Šentjakob – Podgorica – Dragomelj – Pšata – Bišče – Selo – Ihan - Zaboršt – Domžale – Kopališka – Cesta Talcev – Slamnikarska – Ulica Matije Tomca – Ljubljanska cesta – Savska – Dragomelj – Podgorica – Šmartinska cesta – BTC. Kot še dodajajo policisti, naj bi bil promet na tej relaciji oviran med 16.00 in 17.30.

Hofer družinsko-šolski maraton (25 km) (Foto: Google Maps)

Nedelja

Najbolj bo promet oviran v nedeljo, ko bosta potekala dva kolesarska maratona, in sicer med 8. in 16. uro. Zapore bodo na naslednjih relacijah: Ljubljana (BTC, Šmartinska, Zaloška, Kajuhova, Litijska, Roška, Karlovška, Trg MDB, Tržaška) – Brezovica – Vrhnika – Logatec – Idrija – Cerkno – Kladje – Škofja Loka – Vodice – Tacen – Ljubljana (Obvozna pot, Dunajska, Krajnčeva, krožišče Žale, Šmartinska) in Ljubljana – Horjul – Gorenja vas – Škofja Loka – Vodice – Tacen – Ljubljana.

Triglav mali maraton Franja (97 km) (Foto: Google Maps)

Maraton Franja BTC City (156 km) (Foto: Google Maps)

Policisti pozivajo k strpnosti

“Vse udeležence v cestnem prometu pozivamo, naj zaradi varnosti udeležencev prireditve in lastne varnosti dosledno upoštevajo odredbe policistov in navodila rediteljev, ki bodo v ta namen skrbeli za varen potek prireditve,” so ob največjem kolesarskem prazniku pri nas sporočili s policije.

“Svetujemo, da zaradi pričakovane gneče in prometnih zapor v teh dneh uporabite druga prevozna sredstva oziroma druge cestne povezave,” dodajajo.