Več sonca, manj megle in (žal) nobenih snežink

Vikend je pred vrati in zagotovo vas zanima, kakšno vreme nas čaka. Po informacijah vremenoslovcev na Agenciji (RS) za okolje bo jutri povečini sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V nedeljo bo delno jasno, občasno ponekod tudi pretežno oblačno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. V ponedeljek bo večinoma sončno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.

Za prihodnje dni vremenoslovci napovedujejo manj megle in več sonca. (Foto: Thinkstock)

Manj megle, več sonca

Naši kraji bodo v območju visokega zračnega tlaka. V torek bo hladna fronta ob severnih višinskih vetrovih oplazila Slovenijo, za njo bo v višinah pritekal hladnejši zrak.

Nadaljevalo se bo suho vreme. Precej bo sončnega vremena, čeprav bo predvsem v vzhodni Sloveniji občasno tudi več oblačnosti. Megle bo manj, predvsem v vzhodni Sloveniji sredi tedna zaradi dobre prevetrenosti megle ne bo. "Plast nizke oblačnosti se bo z vsakim dnem malce stanjšala, tko da v prihodnjih dneh pričakujemo, da bo v popoldanskih urah malo več sonca tudi drugod, ne samo na Primorskem in v višjih legah," je povedala dežurna meteorologinja na Arso Veronika Hladnik. Je pa še prezgodaj, da bi lahko napovedali, ali bo nebo na najdaljšo noč v letu dovolj jasno, da bomo lahko opazovali ognjemete.

Snežink po besedah Hladnikove ni na vidiku. "Saj občasno kašna prileti v dolino, ampak do novega leta ne bo zapadlo nobenih izmerljivih količnin padavin," je še povedala.

V višjih legah bo do ponedeljka zelo toplo, nato se bo ohladilo, zapihal bo severni veter.

Božič bo letos zelen, snežink pa ne pričakujte niti za novo leto. (Foto: Thinkstock)

Kakšno bo vreme v vašem kraju, lahko preverite tukaj!