Večina članov sveta UKC trdi, da Glažarjeve izjave ne ustrezajo dogajanju na seji

Tomaž Glažar je po torkovi seji UKC odstopil s položaja. (Foto: POP TV)

Kot navajajo v izjavi medijem, so v torek na seji sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sprejeli dva sklepa glede otroške kardiologije, in sicer da se je svet seznanil s poročilom strokovnega sveta o odgovornosti strokovne direktorice Marije Pfeifer, pri čemer so ugotovili, da je strokovni svet soglasno podprl Pfeiferjevo.

Ob tem so sklenili, da bodo na naslednjo sejo sveta povabili pooblaščenko za varnost bolnikov v UKC Jelko Mlakar, da predstavi stanje glede varnostnih zapletov v UKC.

O odgovornosti strokovne direktorice ali generalnega direktorja UKC Ljubljana se torej svet ni izrekel. Vendar pa, kot poudarjajo, ne drži, "da bi svetniki sklenili, da o odgovornosti vodstva za slabe razmere v službi za otroško kardiologijo ne bodo odločali ali da odgovornost najvišjega vodstva ne obstaja".

"Prav tako ne drži izjava, da na osnovi mnenja strokovnega sveta ne moremo, ali da bi bilo nekorektno, da se kakršen koli postopek nadaljuje," trdijo. Ob tem pojasnjujejo, da svet zavoda res ni pristojen za presojo strokovnih vprašanj, je pa kot organ upravljanja izrecno pristojen za imenovanje ali razrešitev strokovnega in generalnega direktorja zavoda.

V postopku razrešitve strokovnega direktorja mora svet zavoda pridobiti predhodno mnenje strokovnega sveta, a nanj ni vezan. "Tudi stališče, da svetniki nismo ugotovili, da bi izjava v javnosti o 22 primerih napačnih diagnoz UKC Ljubljana škodila, ni točna," trdijo.

Ob tem pa pojasnjujejo, da o konkretni višini škode niso razpravljali, a je bilo vodstvu jasno predstavljeno, da nastopi v medijih in sporočanje občutljivih osebnih podatkov v tej zadevi s strani zaposlenih v UKC Ljubljana ni bilo primerno, mnogi ukrepi UKC Ljubljana niso bili opravljeni v skladu z načelom kulture varnosti, kar je vse skupaj močno škodovalo tako UKC Ljubljana kot zdravstvu nasploh.

Predsednik sveta UKC Ljubljana Tomaž Glažar je sicer v četrtek odstopil, potem ko so iz koalicije prišle ostre kritike na njegovo izjavo, da svet UKC ne bo odločal o odgovornosti vodstva UKC za otroško kardiologijo. Kot razlog je sicer navedel, da "so posamezni člani vlade neupravičeno diskreditirali delo sveta zavoda in posegali v avtonomnost njegovih odločitev".