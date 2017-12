'Vedno težje je prižgati iskrice v očeh ljudi, ki jih je življenje poteptalo'

Pisani paketi s pentljami, manjši ali večji, hrana z daljšim rokom uporabe. Tople rokavice in šali, kape, sem in tja kakšna igračka. Vstopnica za kino, knjiga, ki ni nujno nova. Želja v veselem decembru je prav toliko, kot je posameznikov, ki si v času prazničnih luči belijo glavo s tem, kaj (če sploh) jim bodo prinesli dobri možje z brado. December je tako izjemna priložnost, da pomislimo tudi na druge, ne le nase.

V Sloveniji je vedno več organizacij, ki poskušajo otrokom in odraslim v socialnih stiskah vsaj malce polepšati mrzle zimske dni. Anina zvezdica, Božiček za en dan, Humanitarček, Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki družine vabi s Čarobno zimo. Samo nekaj od predlogov, kako lahko - če vam ostajata kakšen evro, dva - za hip postanete dobrotnik.

Fundacija Anina zvezdica, na primer, že nekaj let zbira hrano z daljšim rokom uporabe in jo odnese naravnost do tistega, ki jo potrebuje. Preprosta filozofija, ki je iz majhne bežigrajske pisarne zrasla v vseslovensko gibanje, pravi Ana Lukner. Glavni cilj Anine zvezdice je, da vsaj pri nas, v Sloveniji, fundacija ne bo več potrebna, ker bodo vsi siti. (Ne)mogoče? Vsaj decembra se lahko pretvarjamo, da je mogoče.

Brezdomec piše Božičku. (Foto: Društvo Humanitarček)

Brezdomci, ki verjamejo v Božička

Ninna Kozorog, predsednica društva Humanitarček, pravi, da so brezdomci, ki jih obdarujejo v okviru akcije Božiček brezdomcu, na začetku nejeverno zmajevali z glavo, češ, kdo bo pa NAS obdaril? "Zdaj se tega veselijo, že v začetku jeseni sprašujejo, če bo tudi letos prišel Božiček. In kljub temu, da nismo pristaši komercializacije Božička, smo veseli, da so ga tako sprejeli."

Niso namreč vedno zgolj otroci tisti, ki potrebujejo vero v Božička, včasih odraslim to pomeni še dosti več. "Brezdomci si ponavadi želijo toplo obutev, smučarske rokavice, čokolado. Tudi karte za prvi obisk kina ali vozovnico za vlak v praznično razsvetljeno Ljubljano so med pogostimi željami. Od nematerialnih pa so tu seveda želja po službi, toplem domu in 'da bi preživeli zimo'," dodaja Kozorogova, ki s somišljeniki vsako leto obdari prek 300 brezdomcev.

"Brezdomci že novembra napišejo pisma in nam jih posredujejo, nato iščemo skrite Božičke, ki na dom dobijo ta pisma. Želje izpolnijo, zavijejo paket in ga predajo našemu Božičku. Ta jih raznosi brezdomcem. Zakaj brezdomci? Ker so preprosto - pozabljeni. Vsako leto nam je bolj všeč, da v odraslih zbudimo vero v dobro in tudi v Božička."

Ninna pravi, da so odrasli, ko prejmejo darila, kot majhni otroci. "Najprej pričakovanje, nato dvom. Potem pa čisto, otroško veselje."

Številne organizacije pomagajo otrokom in odraslim, da bo december malce bolj veseli kot ostali meseci v letu. (Foto: iStock)

Postanite Božiček, čeprav le za en dan

Ljudje se izjemno radi odzovejo na pozive k obdarovanju brezdomcev, tudi darila so vedno bolj lično zavita, pripravljena s srcem. Podobne izkušnje imajo tudi organizatorji projekta Božiček za en dan, ki že od sredine novembra iščejo posameznike, da postanejo dobri mož otrokom in odraslim, pripravijo paket, ga lično zavijejo in prepustijo "voznikom", ki darila razvozijo po državi in tudi čez mejo. Lani so obdarili več kot 10.000 otrok iz Slovenije, Bolgarije, Kosova in Bosne in Hercegovine, pa tudi skoraj 250 starostnikov, je povedala Savina Goličnik, pobudnica projekta.

"Ideja za projekt se je porodila leta 2012, med brskanjem po internetu. Na spletni strani organizacije, v okviru katerega sem delovala med prostovoljnim delom v Južnoafriški republiki, je bil predstavljen zanimiv projekt, ki smo ga želeli pripeljati tudi v slovenski prostor. Tako se je iz osnovne ideje razvil obsežen projekt, ki smo ga Slovenci odlično sprejeli. Očitno gre za pravo mešanico ustvarjalnosti in humanitarnosti, ki da ljudem priložnost, da se razdajajo. Projekt Božiček za en dan zahteva celega človeka," dodaja.

"Ni dovolj, da nakažemo denar ali doma naredimo čistko, tukaj gre za nekaj več. Ta projekt terja določeno mero angažiranosti, ki se kaj kmalu sprevrže v odgovornost. Odgovornost do nekega malega/velikega bitja, za katerega sploh še ne obstajamo, pa ga imamo ves čas v mislih, ko ustvarjamo, ko si želimo uresničiti vsaj kanček otroških želja in razbliniti goro strahov."

Otrok in odraslih, ki potrebujejo Božička, pa čeprav le za en dan, je vedno več. Vsi si želimo biti obdarjeni, zato niso pozabili na starejše, ki so se znašli sami, z minimalno pokojnino. Kako najdejo male in velike, ki potrebujejo pomoč? "Sodelujemo s šolami, vrtci, centri za socialno delo ter ustanovami in organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko socialno ogroženih družin in so priča njihovi stiski. Že od vsega začetka se na vse kriplje trudimo vzpodbuditi sodelovanje med različnimi organizacijami, predvsem na lokalni ravni, saj se zavedamo, da lahko le na ta način poskrbimo, da Božiček ne bo koga 'preskočil'," pravi Goličnikova.

Ljudje so pri darilih neskončno domiselni. Nekaj let nazaj je na primer gospodična brezdomcu podarila bone za kavo z dnevno sladico, za vsak teden v letu enega. Veliko ljudi brezdomce decembra povabi k sebi domov na nedeljsko kosilo ali jih pelje v gledališče. Ljudje si pač želijo dostojanstveno (pre)živeti (decembrske) dni.

Na vprašanje, ali oni opravljajo delo, ki bi ga pravzaprav morala država, Goličnikova odgovori, da se v politiko ne spuščajo. "V prazničnem času želimo predvsem poskrbeti za čarobnost, ki bi morda zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin marsikje ostala pred vrati. Verjamemo, da si vsi otroci zaslužijo varno in predvsem brezskrbno otroštvo in veseli smo, če lahko vsaj za trenutek preženemo skrbi. Veselimo pa se dne, ko takšne akcije ne bodo več potrebne."

Dobri možje prižigajo iskrice veselja v otroških očeh. (Foto: ZPMS)

S čarobno zimo podarjajo čarobna zimska doživetja

Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) so se v okviru projekta Čarobna zima odločili, da bodo otrokom iz socialno šibkejših družin letos med drugim podarjali čarobna zimska doživetja. "Posebnost akcije je, da bodo otroci skupaj s svojimi družinami lahko obiskali lutkovne ali gledališke predstave, kino ali kopališče, se preizkusili v drsanju in sankanju ali pa bodo zimska doživetja izkusili na različnih izletih. Z donacijo v poljubnem znesku na spletni strani www.carobnazima.si lahko pri uresničevanju prazničnih želja pomaga vsakdo," pravijo na ZPMS.

In opozorijo še na en aspekt čarobnega decembra. "Pomoč pri uresničevanju čarobnih doživetij otrokom, ki nimajo skoraj ničesar, je lahko priložnost za tiste, ki v času praznikov želijo namesto kupovanja daril narediti nekaj dobrega za pomoči potrebne. Hkrati z donacijo v poljubnem znesku lahko namreč vsak donator izbere možnost donacije namesto nakupa daril svojim najbližjim in prejme elektronsko zahvalno pismo. To sporočilo pa lahko pokloni namesto daril."

Ogromno idej, kako in kam nameniti sredstva, ponuja svetovni splet

Številna podjetja se v zadnjih letih odločajo, da bodo zneske, ki so jih sicer namenila za poslovna darila, raje namenila pomoči potrebnim. Ogromno idej, komu pomagati in kam nameniti sredstva, lahko najdete med drugim na družbenem omrežju Facebook, če si le vzamete nekaj minut časa.

Ne le, da je ena samcata dobra stvar, ki jo storimo za popolnega tujca, ne glede na to, koliko je star in katerega spola je, izjemno dobrodošla za obdarovanca, pač pa zagotovo polepša ure tudi posamezniku, ki si vzame čas in stori nekaj dobrega za sočloveka. Ne nazadnje - kolikokrat pa ima človek priložnost, da postane čisto pravi Božiček ali dedek Mraz.

"Vedno težje je prižgati iskrice v očeh odraslih, ki jih je življenje poteptalo. Ampak če nam to uspe, smo dejansko storili eno decembrsko čarovnijo," pravi za konec Ninna Kozorog, predsednica društva Humanitarček, Savina Goličnik pa dodaja: "Pozitivni odzivi in nasmehi otrok, ki jim dostavimo škatlo, so neprecenljivi in to je razlog, da projekt peljemo še naprej. Iskrice v očeh in iskrenega 'hvala' zlepa ne pozabiš, zato je Božiček za en dan akcija, ki deluje vzajemno - rišemo nasmehe na obraz in smo hkrati nasmejani tudi sami."