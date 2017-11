Velike razlike v cenah na položnicah za smeti

Na ceno, ki jo morate plačati za odvoz smeti, vpliva več stvari: od velikosti občine do gostote poseljenosti, pa število praznjenj zabojnikov oziroma odvozov, velikost zabojnikov in tako naprej. Vse elemente je upoštevala novinarka Petra Čertanc Mavsar pri primerjavi in analizi, ki jo je naredila za nocojšnjo rubriko 24ur Inšpektor. In ugotovila je, da obstajajo tudi pri primerljivih storitvah, v primerljivih občinah ... velike razlike v cenah. Da ni objektivnih razlogov za to, opozarja tudi Računsko sodišče.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je za 24ur Inšpektor povedal: "Ni jasnih razlogov, zakaj je nekje določena cena takšna, drugje pa niti ne pokriva osnovnih operativnih stroškov. Kaj so razlogi za tako različne cene, bomo poročali z revizijo. Bo pa to treba spraviti na skupni imenovalec."

Kakšen posel so smeti, zakaj različne cene, zakaj so nekateri projekti, ki bi morali biti zgodba o uspehu, postali nerentabilni ... nocoj v 24ur Inšpektor v oddaji 24UR.