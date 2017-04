'Veliko sošolcev me je zafrkavalo, poskušal sem narediti samomor'

To je zgodba danes 17-letnega Jakoba Iana. Povedal jo je za nocojšnji 24ur Fokus, da bi s tem morda pomagal še komu drugemu, ki danes trpi. Njegova mama Edita Kopač se je na njegovo izpoved takrat odzvala tako, kot bi bilo prav, da se odzove vsak starš: "Prve moje besede so bile: Ti si naš otrok, mi ti bomo pomagali."



A kot boste videli nocoj v 24ur Fokus, ni odziv vseh staršev takšen. Nasprotno. A prav odziv najbližjih, okolice, je zelo pomemben dejavnik. Pri tistih transseksualcih, ki dobijo v svoji družini podporo, je kar 90 odstotkov manj samomorilnosti kot pri transseksualcih, ki jih družina ne želi sprejeti takšne, kot so.



Ženska, ujeta v moško telo, moški, ujet v telo ženske. Ni jih veliko, so pa zelo velike njihove stiske. Predvsem zaradi še vedno nestrpnega odnosa družbe do njih. Ni treba, da bi razumeli, pomembno je, da spoštujete. Prav zato si nocoj oglejte 24ur Fokus.

