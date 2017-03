Norvežani so najsrečnejši na svetu. Kaj pa Slovenci?

Začetek novega delovnega tedna marsikomu ne prinaša najbolj srečnih občutkov. Obstaja cel kup pesmi na temo norih in napornih ponedeljkov, pa vendar je danes priložnost, da je tokratni ponedeljek izjema, ko ne bomo objokovali konec tedna, ki je za nami, pač pa se bomo veselili začetka novih priložnosti, novih delovnih zmag in predvsem druženja s prijatelji, sošolci ali sodelavci. Danes namreč obeležujemo mednarodni dan sreče,kiga obeležujemo od leta 2012, danes pa je tudi koledarski začetek pomladi – pomladno enakonočje, ko dan zmaga nad nočjo. To je čas novega rojstva, čas povezovanja in čiščenja vsega starega. Mnogi verjamejo, da bo dogajanje tega dne zaznamovalo vso leto. Potrebujete še boljši razlog za veselje? No, tudi vremenska napoved je obetavna in prijetno pomladna.

Poročilo razkriva, kdo je srečen in kdo ne

Ob mednarodnem dnevu sreče so Združeni narodi objavili poročilo World Happiness Report o tem, katere države imajo najbolj srečne prebivalce. Poročilo objavljajo enkrat letno vse od leta 2012, letošnji podatki pa razkrivajo, da so najbolj srečni prebivalci na svetu Norvežanke in Norvežani. Poročilo še razkriva (nekateri se očitno tega še ne zavedo!), da denar ni ključen za občutke sreče. Za primer navajajo Američane, ki so kljub dvigu dohodkov padli na lestvici in so vedno bolj nesrečni. ZDA so bile leta 2016 uvrščene na 13. mesto na lestvici 155 držav, tokrat pa so padle za eno mesto. Od leta 2012 do danes njihova uvrstitev na lestvici vztrajno pada.

Skandinavske države že od začetka izhajanja poročila zasedajo sam vrh lestvice. (Foto: Thinkstock)

Vodja raziskave je profesor ekonomije na univerzi v Britanski Kolumbiji John Helliwell opozarja, da materialne dobrine že lep čas niso več ključne pri opredeljevanju, ali so ljudje srečni. "Če imajo bogati ljudje takšne težave pri vzpostavljanju dobrih in zanesljivih človeških odnosov, ali se potem sploh splača biti bogat," se sprašuje Helliwell.

Dodaja, da številne raziskave o sreči vključujejo podatke o zaslužku ljudi, o tem, koliko potrošijo, o njihovem zadovoljstvu z zdravstvenim sistemom ter o tem, kako imajo urejene bivalne pogoje. Vse to so pomembni podatki, opozarja Helliwell, a dodaja, da so v raziskavo vključili še dodatna vprašanja, da bi bili rezultati čim bolj reprezentativni.

Vodi Norveška, Slovenija na 62. mestu

Za srečo so po mnenju raziskovalcev ključni občutek svobode, skrb skupnosti, radodarnost, iskrenost, dostop do zdravstvenih storitev ter dohodek in zadovoljstvo prebivalcev z oblastjo.

Na lestvici 155 držav je prva Norveška, ki je z vodilnega mesta izrinila Dansko. Sledijo Islandija, Švica in Finska. Prednosti, ki naj bi jih imele skandinavske države pred drugimi, sta po mnenju raziskovalcev dve – občutek pripadnosti skupnosti ter odnos do "skupnega dobrega".

Slovenija je v primerjavi z lanskim letom pridobila mesto in pristala na 62. mestu. Od bivših jugoslovanskih držav je Srbija uvrščena na 73. mesto, Hrvaška na 77., Kosovo na 78., Črna gora na 83. mesto, BiH na 90. mesto, dve mesti nižje pa je uvrščena Makedonija. Avstrija je uvrščena na 13. mesto, Italija na 48. mesto, Madžarska na 75. mesto.

Raziskovalci opozarjajo, da dostop do materialnih dobrin ni nujen pogoj za srečo. (Foto: Thinkstock)

Seveda pa za občutek sreče potrebujete tudi denar, priznavajo raziskovalci, zato je večina držav na dnu lestvice obubožanih. A Helliwell dodaja, da dodaten denar vendarle ne prinaša dodatne sreče. Na dnu lestvice so tako večinoma afriške države, kot so Srednje afriška republika, Burundi in Tanzanija. Sledita Sirija in Ruanda.

Helliwell opozarja, da nosijo rezultati raziskave pomembno sporočilo, ki bi ga morali slišati predvsem politiki, ki odločajo o usodi svojega ljudstva. "Sreča in to, da delaš, kar imaš rad, sta ljudem veliko bolj pomembna kot to mislijo politiki," opozarja vodja raziskave, ki je svojo osebno srečo ocenil s številko 9 (ne lestvici od 1 do 10, pri čemer je 10 najvišja ocena).

Raziskovalci so pri seznamu 155 najsrečnejših držav upoštevali BDP na prebivalca, prav tako so morali ljudje oceniti naslednje trditve: koliko podpore so deležni v družbi takrat, ko jo potrebujejo, v kakšni meri so svobodni pri sprejemanju osebnih odločitev, koliko korupcije je po njihovem mnenju v družbi ter koliko so lahko radodarni.