Veseli december se je začel: mesta bodo zasijala, gostinci in hotelirji si manejo roke

Po več slovenskih mestih bodo danes prižgali praznične luči, vstop v veseli december pa bodo pospremili tudi z nekaterimi prireditvami. Praznične luči bodo danes prižgali v prestolnici, na Ptuju, Bledu, v Izoli, Kamniku in Velenju. V Portorožu bodo odprli božično-novoletno tržnico, v Kopru pa bo zaživelo drsališče.

Prižig lučk v prestolnici bomo prenašali na 24ur.com, zato ob 17. uri vabljeni k spremljanju dogajanja v središču mesta.

V Ljubljani bodo v sklopu tradicionalne prireditve na Prešernovem trgu prižgali praznično okrasitev, ki letos nosi naslov Preseki časa. Praznična okrasitev Ljubljane po besedah njenega avtorja Zmaga Modica letos predstavlja "možnosti vpogleda v različnost časa, tako v preteklost kot v prihodnost, abstraktne in realistične podobe prikazujejo izseke iz žive in nežive narave", je pojasnila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

Letošnja okrasitev vsebuje dopolnjene elemente iz preteklih let, nekaj svetlobnih teles, kot sta zmajčka na Vegovi ulici, pa je v celoti novih. Največ novih svetlobnih likov bo mogoče videti na Stritarjevi in Trubarjevi ulici ter na Gornjem trgu, obiskovalce pa bodo na petih vstopnih točkah v staro mestno jedro pozdravile modro osvetljene krošnje mogočnih dreves.

Skupaj bo v širšem centru Ljubljane nameščenih 800 svetlobnih elementov, 40 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, bo krasilo drevesa ob Ljubljanici na Prulah, staro mestno jedro pa bo prepredeno s 50 kilometri prazničnih luči. Prižgali jih bodo na današnji kulturni prireditvi ob 17.15 na Prešernovem trgu.

Že dopoldne se bo odprl praznični sejem na več lokacijah v mestu, na Bregu pred Zoisovo palačo so postavljene tudi jaslice iz slame v naravni velikosti. V prihodnjih dneh se bo v mestu zvrstilo več prireditev, poleg Miklavževega sejma in sprevoda ter sprevodov dedka Mraza bo decembra v Ljubljani več glasbenih prireditev na prostem, letošnja novost pa sta drsališče Ledena fantazija v parku Zvezda in mini smučišče Kameleon na Novem trgu.

Ljubljanske ulice so zaradi prazničnega dogajanja množično obiskane, zaradi česar je težje najti prosto parkirno mesto. Za obiskovalce prireditev bo v decembru mogoče brezplačno parkiranje na Vodnikovem trgu, in sicer med tednom in ob sobotah od 18.30 do 5. ure naslednjega dne, ob nedeljah in praznikih pa bo parkirišče odprto ves dan.

V širšem centru Ljubljane bo nameščenih 800 svetlobnih elementov, staro mestno jedro pa bo prepredeno s 50 kilometri prazničnih luči. (Foto: iStock)

V decembrskem času je priljubljen tudi obisk Ljubljane z vlakom, saj je od železniške postaje do strogega centra le nekajminutni sprehod. Vsi, ki bodo v Ljubljano prišli z vlakom, si bodo lahko na drsališču v parku Zvezda brezplačno izposodili drsalke. Tistim, ki bodo kupili vstopnico za prireditve na drsališču, kot so matineje za najstnike in glasbeni večeri, pa Slovenske železnice podarjajo brezplačne vozovnice do Ljubljane in nazaj.

Tudi najstarejše slovensko mesto bo zasijalo

S prižigom luči na ptujskem Mestnem trgu bo najstarejše slovensko mesto ob 18. uri zasijalo v novi praznični podobi. Soju tisočerih luči, ki bodo osvetlile pročelja zgodovinskih hiš, se bodo namreč v unikatni okrasitvi vizualne umetnice Stanke Vauda pridružili še zvočni dražljaji. Kot se spodobi za karnevalsko mesto, bo veselo ves december.

Otroško veselje ob drevišnjem prižigu lučk bodo pričarala pravljična bitja, za toplo okrepčilo in unikatna praznična darilca pa bodo ob glasbenih uspešnicah David Matići banda poskrbeli ptujski ponudniki na prazničnih stojnicah.

Kot poudarjajo na tamkajšnjem zavodu za turizem, je načrtovanje ptujske okrasitve vedno svojevrsten izziv, saj se ta ne poslovi s prazniki, pač pa traja vse do konca pustnega časa. Prav zato krožne oblike okrasitve simbolizirajo cikličnost letnih časov, plapolajoči beli trakovi pa vzbujajo asociacije na kurenta, ki v zimsko belino prinese barvito pomlad. Poseben element krasitve bodo tudi aluminjaste rondelice, ki jih razžarijo sončni žarki, veter pa jih zaziba v prijetni žvenket.

Unikatna okrasitev mestnega središča, ki se ji v zadnji polovici decembra pridruži še praznični program Ptujske pravljice, bosta po mnenju Vaude najlepše povabilo vsem generacijam, da se sprehodijo po najstarejšem slovenskem mestu in se naužijejo prazničnega duha.

V Izoli bodo lučke prižgali otroci

V Izoli bodo praznične luči v parku Pietra Coppa ob 17. uri prižgali otroci in izolski župan Igor Kolenc, so sporočili z Občine Izola. Park bodo tudi letos krasile skulpture z morskimi motivi, izdelane iz odpadnih materialov. Prižig luči bodo popestrili člani gledališča STEPS, glasbena animacija Duo Pingo, animirani Disneyjevi junaki in mladi glasbeni talenti šole Cirque.

V Kamniku sedem kilometrov dolga osvetlitev

Pravljični Kamnik bodo odprli na Glavnem trgu, kjer bo ob 17. uri kamniški župan Marjan Šarec slavnostno prižgal praznično osvetlitev mesta. Letos bo okoli sedem kilometrov dolga osvetlitev segala tudi v Keršmančev park, so v sporočilu za javnost zapisali na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik. Prižigu lučk pa bo sledila zabava z glasbeno skupino Čuki.

Gostinci in hotelirji si manejo roke, saj decembra večja mesta beležijo povečan obisk domačih in tujih gostov. (Foto: iStock)

Veselo tudi v Velenju

Medtem bo Velenje s 150 tisoč lučmi praznično zasijalo ob 18. uri, na Titovem trgu bo zbrane nagovoril velenjski župan Bojan Kontič. Vstop v veseli december bo spremljal tudi koncert Mance Špik in Isaaca Palme, so sporočili z Mestne občine Velenje. Okrašeno bo središče mesta, promenada, Kardeljev trg in stari del mesta, drevesa ob Šaleški cesti, krožišči pod skakalnicami in pri Sončnem parku ter Šaleški grad.

Miklavž bo pohitel in obiskal Portorož

Tudi Portorož bo danes zaživel v veselem decembrskem dogajanju. Ob 16. uri bo zaživela božično-novoletna tržnica v parku hotela Kempinski Palace Portorož, kjer bodo ponujali tipične izdelke in kulinarične dobrote. Dogajanje bo popestril tudi nastop baritonista Nevena Stipanova, najmlajše pa bo razveselil Miklavž s spremstvom, so sporočili iz Turističnega združenja Portorož. Malo pred 17. uro bo podžupanja piranske občine Meira Hot slavnostno prižgala praznično osvetlitev.

V okviru Magičnega decembra pa bo na Titovem trgu v Kopru ob 17. uri zaživelo drsališče. Poleg tega bo za praznično vzdušje poskrbela tudi gostinska ponudba in bogat program. Med 6. in 10. decembrom pa bo dogajanje v mestu še dodatno popestril Miklavžev sejem, so sporočili iz Mestne občine Koper.

Na Bledu se začenja Zimska pravljica

S prižigom prazničnih lučk se danes na Bledu začenja letošnja Zimska pravljica, ki prinaša praznično vasico z gostinsko ponudbo ter ponudbo domače in umetnostni obrti, poštni urad decembrskih dobrih mož, jaslice in ledene skulpture. Zaradi del na promenadi bo glavnina dogajanja tokrat v Zdraviliškem parku.

Med blejskimi gosti še vedno prevladujejo Britanci, sledijo Nemci, Italijani, Avstrijci in Američani. Več kot 100.000 nočitev so ustvarili gostje iz azijskih držav, največ iz Južne Koreje. Slovenci so s 40.000 nočitvami šele na sedmem mestu po številu ustvarjenih nočitev.

Praznično razsvetljavo, ki označuje začetek prazničnega dogajanja, bodo prižgali danes ob 17. uri. Praznični program s koncerti ob koncih tedna in ob prazničnih dneh bo potekal vse do 7. januarja.

Decembra se bodo odvijale tudi vse tradicionalne prireditve, kakršna je Legenda o potopljenem zvonu, ki bo tudi letos nastala skupaj z Društvom za podvodne dejavnosti Bled, spremljati pa jo bo mogoče na božični dan iz Zdraviliškega parka.

30. decembra bodo okoli Blejskega jezera ponovno sklepali tudi krog prijateljstva. Vrhunec praznovanja pa bo na silvestrovo, ko bo na Bledu naprej potekalo silvestrovanje za otroke ter zvečer še dve silvestrovanji na prostem, v Zdraviliškem parku in v Trgovskem centru. Hotelske hiše pa pripravljajo številna silvestrovanja v svojih restavracijah, so sporočili iz Turizma Bled.

Na Bledu v času zimske pravljice pričakujejo tudi preboj magične meje milijona turističnih nočitev v enem letu. Število gostov in nočitev na Bledu že več let vztrajno raste. Letos so od januarja do konca oktobra zabeležili skoraj 932.000 nočitev. Največ gostov je bilo od junija do vključno septembra, ko je bilo vsak mesec ustvarjenih več kot 100.000 nočitev.