Veter bo odpihnil meglo in prinesel otoplitev, a že konec tedna se bo spet ohladilo

Vreme bo ta teden precej toplo, nato pa se bo konec tedna ohladilo. (Foto: iStock)

Danes bo zmerno, ponekod tudi pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija.

Jutri bo v severnih in vzhodnih krajih povečini sončno, drugod bo pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v zatišnih legah severne Slovenije do -3, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Ta teden nas torej najprej čaka toplejše vreme, ki bo vztrajalo vse do sobote. "Po nižinah bo začel čez dan pihat jugozahodni veter in bo pihal do sobote. Dnevne temperature bodo tako okoli ali pa tudi nad 10 stopinj Celzija, ponekod tudi okoli 15 stopinj Celzija," je pojasnil Brane Gregorčič, dežurni vremenoslovec na Arso.

Kot kaže, bodo tudi jutra v večjem delu države toplejša, tako da nam ne bo treba praskati vetrobranskih stekel. "Precej bo vetra in nekaj več oblačnosti. V severni Sloveniji bo bolj zatišno, tam bodo lahko jutranje temperature še pod ničlo. Drugod pa načeloma ne," pravi vremenoslovec.

V četrtek in petek bo na vzhodu še večinoma sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno možen rahel dež. Še bo pihal jugozahodni veter.

Veter, ki bo pihal, predvidoma naj ne bi povzročal večjih nevšečnosti, še dodaja Gregorčič.

Ob koncu tedna pa nas čaka sprememba vremena. "Če bo šlo po napovedih, bo v noči iz sobote na nedeljo nastal nov ciklon nad severnim Sredozemljem, pri nas pa se bodo padavine okrepile. Sprva bo deževalo, potem pa se lahko v nedeljo meja sneženja spusti do nižin," pravi Gregorčič.

Na cesto le z očiščenimi stekli!

Na Gorenjskem bodo jutra še vedno precej hladna in tudi drugod bodo lahko vetrobranska stekla čez noč še zamrznila. Zato so gorenjski policisti znova opozorili, da morajo vozniki očistiti stekla, preden se usedejo za volan. "Kranjskogorski policisti so danes zgodaj zjutraj v kratkem poostrenem nadzoru preverjali, ali imajo vozniki na vozilih očiščena stekla. Pri dveh udeležencih so bila stekla pomrznjena, vidljivost iz enega od teh dveh vozil pa delno in v zelo omejenem polju mogoča samo skozi prednje vetrobransko steklo," so sporočili iz PU Kranj.

Policisti zato opozarjajo, da morajo vozniki skozi stekla vozila videti celotno dogajanje pred in za vozilom ter s strani. Pri zaledenelih in zarošenih steklih pa vidimo samo obrise, kar ni dovolj. "Ker voznik ne vidi vsega, vožnja pri takih pogojih tudi onemogoča pravočasne in pravilne reakcije. Pri trčenju v pešca to pomeni, da bo voznik vanj lahko trčil z nezmanjšano hitrostjo in je to zanje lahko tudi usodno," še poudarjajo policisti in voznike pozivajo, naj se na cesto odpravijo samo z očiščenimi stekli.