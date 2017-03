Veter je ponoči podiral drevesa, sobota bo mirnejša, sončna in topla

Ponoči je ponekod po Sloveniji še pihal močan veter, ki je ponekod podiral drevesa. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so morali gasilci zaradi tega čistiti cestišče v Loperišicu pri Ormožu, med Šenturško Goro in Svetim Lenartom v občini Cerklje na Gorenjskem ter v vasi Stahovica pri Kamniku.

Že včeraj zvečer je veter razkril streho župnišča v Ribnici, na Tacenski cesti v Ljubljani pa je drevo nagnil na večstanovanjski objekt. Podrto drevo je promet oviralo v Novem mestu, pa tudi na Prevaljah in Šoštanju.

Dnevne temperature se bodo dvignile do 16 stopinj Celzija

A prebudili smo se v sončno in mirnejše sobotno jutro. Kot so zapisali na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso), bo danes sončno, popoldne pa se bo na severu in vzhodu delno pooblačilo. Veter bo popoldne postopno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Jutri se bo vreme poslabšalo. V zahodnih krajih bo še povečini sončno, drugod bo zmerno, oblačno, so še zapisali na Arsu. Popoldne bodo predvsem v hribovitih krajih severne Slovenije možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo pihal severovzhodni do jugovzhodni veter, na Primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, v alpskih dolinah do -6, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija.

Boljše vreme bo spet prihodnji teden. V ponedeljek bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj več oblačnosti. V torek kaže na precej jasno vreme.

Kakšno bo vreme v vašem kraju si lahko preberete tukaj.