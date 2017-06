Veter ponoči lomil drevesa, Arso opozarja: Danes bodo močne nevihte in nalivi, tudi toča

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki so že zajele zahodne kraje, se bodo razširile na vso Slovenijo ter od severa ponehale v večernem ali nočnem času, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso). Nekatere nevihte bodo spremljali močnejši nalivi, sunki vetra, krajevno bo možna toča. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 30, v Beli krajini in Posavju ob jugozahodnem vetru še do 33 stopinj Celzija.

Ohladitev po nevihtah bo kratkotrajna

Ponoči se bo vreme povsod umirilo in do jutra zjasnilo. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo delno jasno in spet bolj vroče, verjetnost za popoldanske krajevne nevihte se bo nekoliko povečala. Pihal bo jugozahodni veter.

(Foto: 24ur.com)

Veter ponoči podiral drevesa in oviral promet

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da so imeli gasilci in cestni delavci zaradi močnega vetra kar nekaj dela, predvsem v severovzhodnem delu Slovenije. Ob 2.27 se je na cesto Podvelka–Ribnica na Pohorju zaradi močnega vetra podrlo drevo. Odstranili so ga dežurni delavci cestnega podjetja. Nekaj minut kasneje, ob 2.35, se je drevo podrlo na cesto tudi v občini Radlje ob Dravi.

Ob 2.53 je v Svetem Juriju v občini Rogašovci veter podrl drevo, ki je padlo na cestišče. Posredovali so gasilci PGD Sveti Jurij, ki so drevo razžagali in odstranili. Nekaj minut po 6. uri zjutraj se je v Spodnji Vižingi v občini Radlje ob Dravi na lokalno cesto podrlo večje drevo. Drevo so odstranili delavci Komunalnega podjetja Radlje.