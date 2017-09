VIDEO: Borut je preživel pekel na ladji: Vrglo me je 10 metrov stran, potem sem vstal in je znova počilo

Mladi pomorščak Borut Škrbec je pri rosnih 23 letih doživel najhujši možni pekel. Pred petimi meseci je preživel hudo eksplozijo na tovorni ladji Tamar sredi Atlantika. "Bilo je čisto navadno jutro, kot vsako do sedaj. Odšli smo na delo, ko je naenkrat počilo," pripoveduje Borut. Zaveda se vsega: kako je bilo, ko je počilo, kako je zbral neverjetno moč in tekel po pomoč, da bi ostal živ. 12 ur je čakal, da so mu na pomoč priskočili Američani, ki so ga s helikopterjem prepeljali v lizbonsko bolnišnico. To so bile najhujše ure v njegovem življenju.

Borut Škrbec je ob eksploziji utrpel hude opekline, kar 50 odstotkov telesa ima opečenega. V komi je bil kar dva meseca. (Foto: POP TV)

Kljub peklu, ki ga je doživel in preživel, je ostal pozitiven in nasmejan. Čeprav ima opečeno kar polovico svoje kože – opekline ima na obrazu, rokah in na spodnjih okončinah, ga ne moti, da je takšen. Pravi, da se je to moralo zgoditi. Ve, da bo nekoč zopet vse v redu. Pogledi mimoidočih ga ne motijo. Vsakemu pomežikne nazaj. Njegov pozitivizem je nalezljiv in vliva voljo vsem, da nič v življenju ni tako hudo, da bi morali obupati. Je heroj v pravem pomenu besede.

Novinarka 24UR Barbara Bašič in pomorščak Borut Škrbec. (Foto: Facebook/Barbara Bašič)

Z njim se je pogovarjala novinarka 24UR. V pogovoru ji je med drugim razkril, kako naporno zdravljenje je za njim in pred njim. Koliko operacij je že prestal. Kaj mu vliva poguma. Prav tako ji je razkril, kakšne načrte ima v prihodnje.