VIDEO: Gasilci zgroženi. Neodgovorni vozniki še vedno ignorirajo reševalni pas

Mariborski gasilci, ki so imeli v sredo ogromno dela z intervencijami na štajerski avtocesti, saj se je zgodilo več prometnih nesreč, dve celo hkrati na istem odseku, in sicer med izvozom Slovenska Bistrica - jug in cestninsko postajo Tepanje, razočarano ugotavljajo, da se reševalni pas kljub sprejetemu zakonu, ki dovoljuje, da se vozila v primeru zastoja lahko umaknejo na odstavni pas, še vedno ne ustvarja.

Štajerska avtocesta, dve intervenciji, isti dan in dve različni razvrščanji voznikov. (Foto: Facebook/Gasilska brigada Maribor)

Na Facebooku so objavili posnetek svojega prebijanja do prizorišča nesreče. Če se številni neodgovorni vozniki ne bi prepozno umaknili, bi na mesto prometne nesreče prišli veliko prej, to pa pomeni več upanja za poškodovane. "Še enkrat opozarjamo vse voznike, da v primeru prometne nesreče na avtocesti ustvarite reševalni pas za intervencijska vozila," so zapisali pod objavljen posnetek.

Pa še primer dobre prakse z istega dne, le da gre za dopoldansko intervencijo na štajerski avtocesti:

Vozniki na voznem se morajo umakniti na odstavni pas

Reševalni pas je z oktobrom letos tudi uzakonjen. To pa pomeni, da se morajo po novem vozniki na prehitevalnem pasu umakniti skrajno levo, tisti na voznem pa skrajno desno na odstavni pas in ne več samo do skrajnega desnega roba voznega pasu. To omogoča pravilno in hitro intervencijo!

Več pa v prispevku na naslednji povezavi.