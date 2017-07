VIDEO: Kraja koles v živo, sredi Slovenske ceste, vsem na očeh: 'Kaj me snemaš? Nisem kradel!'

Kaj bi storili, če bi med sprehodom po mestu zalotili nekoga pri kraji kolesa? Bi se ustavili? Ga ogovorili? Bi raje poklicali policijo in počakali na razplet? Bi ga posneli? Miha, ki sicer prihaja iz Metlike, a živi v Ljubljani, se je odločil za slednje. Kot nam je pojasnil, so v torek popoldne s sodelavci na Slovenski cesti v Ljubljani, ravno nasproti Nebotičnika, razlagali tovorni kombi, ko jih je sodelavec opozoril na sumljivega moškega, ki se je potikal okoli priklenjenih koles. “Opazil je, da je z nekega kolesa snel sedež. Nato se je lotil teh koles, ki sta vidni na posnetku,” pripoveduje.

Približal se mu je s telefonom v roki

Na posnetku, ki ga je objavil na družbenem omrežju v opomin vsem, ki jih morda kdaj prešine, da bi kradli kolesa, je videti moškega v temni majici in kavbojkah, ki očitno poskuša odpreti ključavnico. Za vzvod uporablja kar cev sedeža, ki ga je prej odnesel z drugega kolesa. “Zakaj me snemaš?” reče, ko ugotovi, da se mu je približala oseba s telefonom v roki. Naš sogovornik mu tedaj odgovori: “Zakaj moraš pa ti krasti? Naj pride policija, pa se bomo zmenili. Boš kradel kolesa?” Moški, ki je več kot očitno poskušal uničiti ključavnico, s katero sta bili priklenjeni dve novejši kolesi, mu postreže s slabim izgovorom: “Nisem kradel, gledal sem samo, če je dobra ključavnica.” Nato zamahne z roko in odide po ulici.

Kot nam je povedal Miha, avtor posnetka, je ta čas, ko je sam snemal, kolega klical policijo. “Rekel sem si, da ga za vsak slučaj še posnamem. Ker smo bili štirje, nisem niti pomislil, da bi mi morda on kaj naredil, da bi me morda napadel,” pojasnjuje. Policije niso dočakali, saj se jim je mudilo dalje.

Na območju Policijske uprave Ljubljana so v prvem polletju 2016 obravnavali 497 kaznivih dejanj, kjer je bil predmet odtujitve kolo. V letošnjem polletju je takšnih kaznivih dejanj nekoliko več, in sicer 533.

Policija: Bolje je, če si posnetek najprej ogleda policija, sicer lahko storilec uniči dokaze

S PU Ljubljana so sporočili, da sicer nimajo podatka, da bi bilo to konkretno dejanje na posnetku naznanjeno policiji, da pa gre za poskus tatvine, ki pa ni kazniva. Dodajajo, da so vsekakor posnetki tatvin policiji v pomoč in lahko v nadaljevanju tudi služijo kot obremenilni dokaz zoper osumljenca, a je iz operativnega vidika bolje, da si posnetke najprej ogleda policija in poskuša identificirati storilca. “V nasprotnem primeru lahko storilec na spletu prepozna sam sebe in se znebi ukradenega kolesa ter uniči morebitne druge materialne dokaze pomembne za kazenski postopek. Objava fotografij je na spletu smotrna kasneje, če policija z lastno dejavnostjo v določenem času ne identificira storilca,” pojasnjuje Nataša Pučko, tiskovna predstavnica policije.

Preprečiti tatvino na lastno pest?

Policisti takšno ukrepanje odsvetujejo. “Vsekakor ne svetujemo, da občani sami poskušajo preprečiti tatvino, saj nikoli ne vedo s kom imajo opravka in kaj je storilec pripravljen narediti, da mu uspe pobegniti. Lastna varnost je pomembnejša. Svetujemo, da v takšnih primerih nemudoma obvestijo policijo in si poskušajo zapomniti čimveč podatkov o osebi,” svetujejo.

Miha pa o tem ni razmišljal, pravi. “Leto nazaj so tudi meni ukradli kolo in moram reči, da nimam nobene tolerance do tatov.” Verjetno marsikdo, ki je v preteklosti že ostal brez kolesa, čuti enako. Glede snemanja storilcev ne vidi zadržkov, a dodaja, da se v primeru, da oceniš, da bi lahko bila situacija nevarna, pač ne približaš do te mere, kot se je sam. “Vsekakor menim, da moramo za preprečevanje takšnih dejanj več storiti tudi sami,” še pravi.

Priskrbite si debele ključavnice!

Tudi policija kolesarjem polaga na srce bolj temeljite preventivne ukrepe. “Da se zmanjša možnost odtujitve kolesa, priporočamo uporabo kvalitetne ključavnice, ki nudi čimvečjo odpornost na posege različnih orodij in predmetov. Ključavnice slabše kakovosti (pletilke debeline mezinca) ne predstavljajo za tatove koles nikakršne ovire. Po nekaterih izračunih naj bi ključavnica predstavljala vsaj 15 do 20 odstotkov vrednosti kolesa. Kolo naj bo vedno zavarovano s ključavnico (tudi za krajši čas), priklenjeno naj ob stabilen predmet.”

Glede na dejstvo, da je določen delež koles odtujenih iz kolesarnic in kleti, priporočajo, da so tudi ta kolesa zavarovana s ključavnico in da uporabniki skupnih prostorov spoštujejo dogovore, pravila, hišne rede o skrbnem zapiranju, zaklepanju vhodnih vrat. Za prevoz koles z vozili prav tako priporočajo uporabo prtljažnikov, ki imajo možnost dodatnega zaklepanja ali drugo obliko varovanja.

Miha je videoposnetek objavil na družbenem omrežju

Policija ima pri preiskovanju največ težav zaradi pomanjkljivih opisov ukradenih koles

“Pri preiskovanju kaznivih dejanj se najpogosteje srečujemo s pomanjkljivim opisom odtujenega kolesa,” pravijo policisti. Po opravljeni analizi je bilo ugotovljeno, da le 40 odstotkov lastnikov koles poda karakteristike o odtujenem kolesu, na podlagi katerih je identifikacija lahko nedvoumna. Zaradi tega so individualne karakteristike ob osnovnih podatkih kolesa zelo pomembne. “Priporočamo, da si lastniki koles zapišejo znamko kolesa, tip, model, barvo, znamko in tip posameznih sestavnih delov (pedal, ogrodje, prestave, zavore.....), številka okvirja, dodatna oprema, posebni individualni znaki (vgravirane lastne številke, črke...), poškodbe, prav tako ne bo odveč tudi fotografija kolesa. Več podatkov, ki jih ob prijavi tatvine kolesa posreduje oškodovanec, večja je možnost, da se kolo identificira in navsezadnje tudi vrne lastniku,” še zaključujejo.