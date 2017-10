VIDEO: Ljubljanski redarji razburili medicinsko osebje. 'Plačljivih parkirnih mest si ne moremo privoščiti'

Zdravstveno osebje v ljubljanskem kliničnem centru je zgroženo. Če so lahko še do nedavnega brezplačno parkirali vzdolž Grablovičeve ulice, pa so se ti dnevi zanje končali. Ljubljanski redarji so jih namreč več dni zapored oglobili, zaradi česar so prisiljeni iskati brezplačna parkirišča že uro do uro in pol pred začetkom svoje izmene. Plačljivih si, kot pravijo, s takšno plačo žal ne morejo privoščiti.

Na Mestni občini Ljubljana pojasnjujejo, da izvajajo poostren nadzor na tem območju. "Na podlagi lastnih opažanj, kot tudi prijav stanovalcev in dnevnih voznikov, smo ugotovili, da je stanje postalo nevzdržno, zaradi česar izvajamo poostren nadzor na tem območju.''

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana pa pravijo, da se problematike parkiranja zavedo, a rešitve nimajo. "UKC Ljubljana se zaveda, da so parkirna mesta izjemno hud problem za tako veliko število naših zaposlenih, ki dnevno iščejo v bližnji in daljni okolici prosto parkirno mesto. Enak problem je tudi za vse, ki dnevno iščejo zdravstveno pomoč v UKC Ljubljana, kakor tudi za vse obiskovalce, ki imajo v UKC Ljubljana sorodnike ali prijatelje," pojasnjujejo.