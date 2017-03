VIDEO: Melania razveselila bolne otroke in jim prebrala eno svojih najljubših knjig

V počastitev nacionalnega dne branja je Melania Trump v četrtek obiskala pediatrični oddelek prezbiterijanske bolnišnice na Manhattnu v New Yorku. Otrokom je prinesla knjige Dr. Seussa ter jim eno od knjig tudi brala.

Trumpova se je v bolnišnici srečala z zdravniki in osebjem, družinami in mladimi pacienti, ki jim je razdelila njej in sinu Barronu najljubšo knjigo Dr. Seussa z naslovom 'Oh, The Places You'll Go!' (Kam vse boste šli).

Prva dama ZDA je s knjigami razveselila otroke newyorške bolnišnice. (Foto: AP video)

Trumpova je otrokom prebrala nekaj verzov iz knjige – počasi in s svojim zdaj že prepoznavnim naglasom. Svetovala jim je naj veliko berejo in se izobrazijo. "Prišla sem k vam, da vas spodbudim k branju in k razmišljanju o tem, kaj bi radi dosegli v življenju," je otrokom dejala prva dama ZDA.

Trumpova je poudarila, da je izobrazba zelo pomembna, branje in pismenost pa sta ključna za uspeh. "Dr. Seuss je prinesel toliko veselja, smeha in čarobnosti v otroška življenja po vsem svetu za več generacij. Skozi rime, ki očarajo, je razveselil in navdihnil otroke za učenje, branje, sanje in skrb," je dejala.

Trumpova med fotografiranjem z eno od onkoloških bolnic. (Foto: AP video)

Ko je med branjem Trumpova prišla do dela, ko knjiga govori o stiski in težavah, je vprašala otroke: "Včasih se ne počutite dobro, kajne? Kaj naredite takrat?" Nato jim je smehljaje odgovorila: "Greste tam, kjer se boste počutili bolje." Z eno roko je držala knjigo proti otrokom in jim kazala risbice, zraven pa je brala iz knjige: "Postali boste zelo slavni, cel svet vas bo gledal, kako boste zmagali na televiziji."