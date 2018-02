VIDEO: Nevesten voznik na dolenjski avtocesti vozil med dvema rešilcema na nujni vožnji

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Po vseh opozorilih in nasvetih o tem, kako se v primeru nesreče na avtocesti pravilno razvrstiti, da bo intervencijskim službam omogočena prosta pot oziroma reševalni pas, številnim to očitno še zmeraj povzroča preglavice.

Na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo Goro so reševalci danes na nujni vožnji namreč posneli video, ki po njihovih besedah "na žalost ne prikazuje nič neobičajnega na naših cestah". Voznik Astre se je vrinil med dve reševalni vozili in nekaj časa vozil med njima.

Za nekaj metrov potrebovali dve minuti

Podoben posnetek pa nam je posredoval tudi bralec Damijan. Iz videa, ki ga je posnel z nadvoza, je razvidno, da so reševalci na dolenjski avtocesti pri Podsmreki ponovno naleteli na zastoj in za nekaj prevoženih metrov zaradi nevestnih voznikov, ki se niso znali pravilno razvrstiti, potrebovali kar dve minuti.

Reševalni pas tudi uzakonjen

Umikanje vozil v primeru nesreče skrajno levo in desno - tudi na odstavni pas, je sicer od oktobra lani tudi uzakonjeno. Deset sekund poznejši prihod gasilcev in reševalcev na kraj prometne nesreče namreč pomeni deset odstotkov manj možnosti za preživetje ponesrečenca. Kombinirano gasilsko vozilo na primer pa potrebuje najmanj dva metra in pol prostora za vožnjo.